Written by Antonio Tognoli

PISA – Sono in campo all’Arena Anconetani Pisa e Inter per la tredicesima giornata del campionato di serie A.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Si allunga la lista degli assenti per mister Alberto Gilardino. Il portiere Semper colpito da virus influenzale nella notte, si aggiunge a Cuadrado, Akinsanmiro e Denoon, vittima di una distorsione alla caviglia e Vural, che si è procurato una lesione tendinea al ginocchio nel corso dell’allenamento, con le relative situazioni da valutare nei prossimi giorni. Il tecnico nerazzurro schiera pertanto un 3-5-2. Davanti a Scuffet ci saranno capitan Caracciolo, Canestrelli e Albiol che vince il ballottaggio con Calabresi. A destra confermatissimo Tourè con Aebischer, Piccinini e Marin sulla linea mediana. In attacco insieme a Nzola, c’è Meister, che a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha realizzato il suo primo gol in serie A con la maglia del Pisa.

QUI INTER. Chivu dal canto suo deve rinunciare ad Angy Bonny febbricitante oltre ai già indisponibili Dumfries e Darmian che si uniscono ai Palacios e Di Gennaro. La novità in casa meneghina è rappresentata dal debutto dal 1′ di Luis Henrique sulla fascia destra al posto di Dumfries ancora ai box dopo l’infortunio con la nazionale olandese. Per il resto formazione confermata. Davanti a Sommer ci saranno Bastoni, Acerbi con Akanji. Barella Calhanoglu e Susic sono schierati sulla linea mediana. Di Marco confermato come solito stantuffo a sinistra. In attacco spazio alla ThuLa con Thuram e Lautaro Martinez.

IL PRIMO TEMPO. Grande atmosfera alla Cetilar Arena sold-out per questo grande appuntament. Pisa – Inter torna dopo 34 anni di assenza nella massima serie. Pisa in nerazzurro, Inter nella classica maglia Away bianca da trasferta.

PISA – INTER 0-0

PISA (3-4-1-2): 22 Scuffet; 5 Canestrelli, 19 Albiol, 4 Caracciolo; 15 Tourè, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 34 Vukovic, 26 Coppola, 33 Calabresi, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 7 Leris , 8 Hojholt, 42 Bettazzi, 32 Moreo, 16 Buffon, 72 Maucci, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 95 Bastoni, 15 Acerbi, 25 Akanji; 11 Luis Herinque, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Di Marco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disp. 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 94 Esposito, 43 Cocchi, 49 Maye. All. Cristian Chivu.

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Assistenti: Bercigli-Cavallina. Quarto uomo: Perenzoni. VAR: Paterna. AVAR: La Penna.

