Pisa finalista per il premio “Città italiana dei Giovani”

Assessore Frida Scarpa: “Pisa da sempre accoglie i giovani. Soddisfatti per ammissione a fase finale. Invito le associazioni a condividere il progetto”

Pisa è stata selezionata tra le città finaliste della edizione 2024 del premio “Città italiana dei Giovani”. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Italiana per la Gioventù.



Pisa è risultata finalista insieme a Catania, Jesolo, Potenza e Teramo. La città vincitrice verrà annunciata il prossimo 1° marzo a Napoli, città detentrice della precedente edizione.

“Siamo soddisfatti di essere tra le cinque città selezionate per la fase finale di questa edizione del premio, considerate le numerose candidature – commenta l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa -. È la prima volta che il Comune di Pisa partecipa e arrivare subito in finale è per noi il segnale che stiamo lavorando nella direzione giusta in tema di politiche pubbliche per i giovani e che il progetto presentato ha convinto la giuria. Pisa è una città che da sempre accoglie i giovani grazie anche alle sue eccellenze accademiche. Ha un vivace tessuto culturale e associativo che deve essere potenziato e messo a sistema. Per questo invito tutte le associazioni giovanili del territorio a supportare il progetto e sostenere la candidatura, diventandone parte integrante”.

Per tutte le informazioni sui dettagli del progetto e della candidatura a “Città italiana dei giovani 2024” tutte le associazioni e organizzazioni giovanili possono contattare gli uffici comunali tramite mail l.gennarielli@comune.pisa.it.

