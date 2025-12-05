Pisa celebra il 239° anniversario del Codice Leopoldino con una Festa della Toscana dedicata ai giovani e alla pace

Written by admin• 6:49 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Pisa celebra il 239° anniversario della promulgazione del Codice Leopoldino, avvenuta il 30 novembre 1786 proprio in città. Con quel testo la Toscana divenne il primo Stato al mondo ad abolire pena di morte e tortura: un’eredità che dal 2001 rivive nella Festa della Toscana.

Il programma delle celebrazioni – promosso dall’Assessorato alla Scuola e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale – si apre domenica 7 dicembre alle 11 al Museo di Palazzo Reale, dove il Codice fu emanato. Nel Salone degli Arazzi interverranno il Sindaco Michele Conti, il Presidente della Provincia Massimiliano Angori, il Dirigente scolastico provinciale Andrea Simonetti e la Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

Nell’occasione sarà presentato il volume “Chi era? La storia degli illustri personaggi delle scuole pisane”, realizzato dagli studenti delle scuole superiori e stampato in 800 copie per le biblioteche scolastiche. La mattinata sarà accompagnata dagli interventi musicali del Liceo “Carducci”. L’ingresso al museo sarà libero.

Dal 9 al 13 dicembre Pisa accoglierà inoltre otto bambine e bambini di Gerico, città gemellata, nell’ambito del progetto “PPP – Pisa per la Pace”, sostenuto da Regione, Provincia e scuole cittadine. I giovani saranno ospitati dalle famiglie degli studenti pisani e parteciperanno alle attività didattiche.

«Un progetto educativo impegnativo, che coinvolge tutta la comunità scolastica e mira a far crescere una cultura di dialogo e convivenza», sottolinea l’assessore Riccardo Buscemi.

I piccoli ospiti prenderanno parte anche alla seduta solenne del Consiglio Comunale del 10 dicembre alla Stazione Leopolda, dedicata al tema “Cosa posso fare io per la Pace?”, con la partecipazione delle classi coinvolte e delle scuole superiori.

«A Pisa la Festa è pensata per i giovani, che sono protagonisti di ogni iniziativa» conclude Buscemi.

Il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna ringrazia vice presidenti, capigruppo, assessori e uffici «per il lavoro svolto e l’impegno nel dare forza a un appuntamento così significativo per la città».

