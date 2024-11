Written by admin• 1:19 pm• Attualità, Pisa

PISA- Apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta di Pisa il 30 novembre.

L’Ufficio Anagrafe di Pisa, presso la Sesta Porta, osserverà un’apertura straordinaria dalle 08:30 alle 12:00. Il servizio sarà attivo con il rilascio di 50 ticket e garantisce la gestione delle urgenze. Sarà possibile richiedere carte d’identità, autentiche e certificati anagrafici. Tuttavia, non sarà disponibile il servizio per le residenze anagrafiche.

Per ottenere la carta di identità elettronica, sarà necessario presentare una fototessera e un documento di identità scaduto o in scadenza. Il costo del servizio è di 22,20 euro, pagabili in contante o tramite POS. Per i minori, in caso di richiesta di carta d’identità con validità per l’espatrio, è richiesta la presenza di entrambi i genitori o, in alternativa, la delega del genitore assente.

Il commento dell’assessore Gabriella Porcaro: “Con l’avvicinarsi delle festività natalizie – ha dichiarato l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro – molti cittadini potrebbero aver bisogno di rinnovare o richiedere la carta d’identità per motivi legati ai viaggi o altre necessità. Per venire incontro a queste esigenze, abbiamo organizzato un’apertura straordinaria il 30 novembre, in modo da offrire un servizio anche al di fuori degli orari tradizionali. Questa iniziativa risponde alla nostra volontà di garantire una risposta rapida e adeguata, in particolare per chi non ha la possibilità di recarsi negli uffici durante la settimana. Sarà particolarmente utile in vista delle festività, quando gli uffici potrebbero essere più affollati. Invitiamo quindi i cittadini a prenotare in anticipo per evitare lunghe attese e facilitare l’accesso al servizio.”

Il futuro della Carta d’Identità Elettronica “Questa apertura straordinaria è una grande opportunità – ha proseguito l’assessore – anche in vista del fatto che la carta di identità cartacea cesserà di essere valida dal 3 agosto 2026, in conformità al Regolamento europeo 1157/2019. Da quella data, sarà necessario sostituire il documento con la Carta di Identità Elettronica (CIE). L’aumento delle richieste di documenti è dovuto non solo alla scadenza naturale della carta, ma anche alla necessità di sostituire i documenti cartacei ancora validi. La CIE, oltre ad avere una validità internazionale, consente l’accesso a numerosi servizi digitali, semplificando i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Un sentito ringraziamento va al personale dei servizi demografici che, con passione e professionalità, ha accolto con entusiasmo questa proposta, rendendo possibile l’apertura straordinaria dell’Anagrafe in un giorno solitamente dedicato al riposo.”

