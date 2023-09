Pietro Beruatto: “Contento per il gol. Nella ripresa un calo più mentale che fisico”

Scritto da admin• 4:59 pm• Pisa SC

PISA – Pietro Beruatto contro il Bari è tornato al gol ed ha portato in vantaggio il Pisa.

di Antonio Tognoli

il terzino nerazzurro ammette: “Finalmente ho ritrovato il gol, siamo delusi per il risultato abbiamo sicuramente fatto degli errori, ci lavoreremo su durante la settimana, per non ricommetterli ancora”.

“Spero che quest’anno sia l’anno buono ed invece di colpire quattro pali la palla inizi ad entrare. Nel secondo tempo c’è stato un calo fisico, ci siamo abbassati troppo ma penso sia una cosa più mentale perché sul gol preso potevamo fare meglio”

Last modified: Settembre 16, 2023