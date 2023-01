Piazzone stracolmo a Pontedera per le esibizioni di Cristina D’Avena e Baby K

Scritto da Antonio Tognoli• 5:43 pm• Pontedera, Spettacolo, Tutti

PONTEDERA – Oltre cinque ore di spettacolo: giovani artisti, il Radio Stop Party e due grandi nomi della musica: Cristina D’ Avena e Baby K.



Il Capodanno in piazza a Pontedera registra tantissime presenze, per un evento che si è svolto in piazza Martiri della Libertà e che ha messo in moto una macchina organizzativa di rilievo.

“La bellezza della piazza in festa è il grazie più sincero che possono ricevere tutti coloro che si sono prodigati per consentire la realizzazione di questo evento”, ha detto il sindaco Matteo Franconi. “Ai tanti volontari, alle forze dell’ordine, ai dipendenti, agli organizzatori, agli ospiti, allo staff di Radio Stop, agli sponsor e a tutti coloro che non sono stati sul palco ma che hanno lavorato”. “Il mio e il nostro grazie – ha detto ancora il sindaco – voglio rivolgerlo a tutte le persone che con il calore e con l’energia dei sorrisi hanno scelto di chiudere l’anno a Pontedera L’augurio che voglio farvi è che riusciate a vivere l’anno che verrà tenendo la mano del coraggio e stringendo nell’altra quella della speranza”.

La serata è stata aperta da cinque giovani cantanti: Comete, Sofia Tornambene, Fellow, Eterea e Daniel. Poi l’attesissima e applauditissima esibizione di Cristina D’Avena, che ha cantato i suoi più grandi successi, frutto di 40 anni di carriera. Dopo il Radio Stop Party lo show di Baby K, accompagnata dal corpo di ballo, con le sue famosissime hit e, a seguire, ancora musica per un evento vissuto con passione ed entusiasmo dalle tante persone presenti.

