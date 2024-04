Peccioli, Borgo dei Borghi 2024. Pd Toscana: “Un esempio di cultura, tradizione, innovazione e sostenibilità”

Scritto da admin• 9:41 pm• Peccioli, Pisa, Politica, Tutti

PECCIOLI – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del PD Toscana.

“Peccioli, insignito del titolo di Borgo dei Borghi 2024, è motivo di grande orgoglio per la comunità. Questo comune incarna un mix unico di cultura, tradizione, innovazione e sostenibilità, diventando un vero e proprio museo a cielo aperto non solo per la regione, ma per tutto il paese. Emiliano Fossi, deputato e segretario regionale del PD Toscana, insieme a Laura Rimi, responsabile cultura del PD Toscana, esprimono la loro gratitudine al Sindaco Renzo Macelloni e alla sua amministrazione. Grazie al loro impegno costante e alla determinazione nel portare avanti progetti innovativi, Peccioli è stato guidato verso il futuro, diventando un esempio di eccellenza“, conclude il comunicato.

