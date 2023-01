Patto locale per la formazione nel territorio della Provincia di Pisa: siglato presso l’Auditorium Maccarone un accordo interistituzionale che favorisce l’occupazione

Scritto da Antonio Tognoli• 1:08 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Rilevare il fabbisogno formativo territoriale per migliorare l’allineamento tra domanda e offerta di formazione, e quindi di lavoro. È questo il principale obiettivo del “Patto locale per la formazione nel territorio della Provincia di Pisa” firmato oggi , presso l’Auditorium Maccarone, dall’assessora regionale a istruzione, formazione, lavoro, università Alessandra Nardini, dal Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Parti sociali del territorio: organizzazioni sindacali Cgil – Cisl- Uil e associazioni di categoria, Università di Pisa, Ufficio scolastico territoriale, Poli tecnico professionali e Fondazioni ITS.

Si da’ vita quindi ad una alleanza formativa tra istituzioni, parti sociali, scuole, ITS e Università per soddisfare in modo più adeguato i fabbisogni formativi del contesto produttivo territoriale della Provincia di Pisa.

Formazione per le giovani generazioni, ma anche formazione continua, per l’aggiornamento delle competenze e per la riqualificazione.

Il Patto locale per la formazione della Provincia di Pisa, che arriva dopo la sigla di quelli di Livorno, Firenze e Prato, si inserisce nel percorso che la Regione Toscana sta mettendo in campo nei territori.

Tra gli impegni previsti dal Protocollo, la Regione garantisce informazione costante sui propri strumenti formativi, promuove la parità di genere, aggiorna il repertorio delle figure professionali e mette a disposizione i propri strumenti di validazione delle competenze.

“Come Regione consideriamo prioritario lo sviluppo a livello territoriale di alleanze formative – ha dichiarato l’assessora Nardini. Avere un quadro più puntuale e aggiornato dei fabbisogno formativi locali ci aiuterà a rendere più aderenti ai bisogni dei territori le azioni che potremo mettere in campo a livello regionale grazie alle importanti risorse che abbiamo a disposizione in questa fase: il nuovo Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) previsto dal PNRR, il nuovo settennato del Fondo Sociale Europeo, il Nuovo Patto per il Lavoro che abbiamo concertato con la Commissione Regionale Permanente Tripartita, rispetto al quale abbiamo allargato il confronto anche ai territori attraverso appositi tavoli provinciali con le parti sociali locali. Proprio il tavolo pisano ha stabilito che degli oltre 2 milioni di euro destinati con il Patto per il Lavoro a questo territorio provinciale, il 22%, quindi quasi mezzo milione, sia utilizzato per percorsi formativi legati al protocollo territoriale per la formazione.

Da un lato la fase difficilissima che stiamo attraversando, per i motivi che tutti noi ben conosciamo, e dall’altro la straordinarietà delle risorse che avremo a disposizione, richiamano ad un impegno senza precedenti che potremo affrontare con la collaborazione di tutti i soggetti firmatari del Protocollo.”

“Il Patto ha la finalità primaria di promuovere l’allineamento dell’offerta formativa regionale ai fabbisogni formativi del nostro territorio”, aggiunge il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori. “Per quanto riguarda l’operatività di tale protocollo, è espressamente previsto nel Patto che si costituirà tra i soggetti sottoscrittori un tavolo di coordinamento che si riunirà periodicamente, convocato dalla Provincia stessa, al fine confrontarsi vicendevolmente sulla situazione in essere a livello locale e dare ulteriori concreti impulsi affinchè il Patto trovi piena attuazione anche a livello locale. Attraverso il protocollo, infatti, le parti firmatarie aderiscono ad una strategia condivisa volta a favorire il lavoro, quale valore fondamentale nella vita dei singoli e della comunità. Con il protocollo si intende supportare il sistema territoriale di formazione, facilitare il

cambiamento, sviluppare ricerca e accompagnare le imprese nella transizione digitale e green, nella ristrutturazione, riconversione e promozione del territorio.

Il testo del Patto, infine, è stato costruito a partire dal primo incontro formale avvenuto nel novembre del 2021, un percorso proseguito poi con interlocuzioni finalizzate a raccogliere adesioni, e a modellare il Patto sulle esigenze del nostro territorio in relazione all’apporto di tutte le parti che oggi hanno sottoscritto l’atto. Nella fase iniziale di questo percorso, dunque, la Provincia di Pisa si è impegnata a promuovere le intese tra i vari soggetti competenti nel settore della formazione e addivenire al testo definitivo del protocollo. Adesso ci impegneremo a convocare regolarmente il tavolo, con l’obiettivo di stimolare un ampio confronto sulle tematiche del Patto tra tutti gli stakeholder, confronto che sono certo non mancherà e sarà proficuamente a servizio delle esigenze delle nostre Comunità e del nostro tessuto sociale”.

(Visited 7 times, 7 visits today)

Last modified: Gennaio 10, 2023