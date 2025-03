Parola a capitan Antonio Caracciolo: “Abbiamo cercato il pareggio fino all’ultimo”

Written by Antonio Tognoli• 12:51 am• Pisa SC

REGGIO EMILIA – Nel dopo gara della sfida del Mapei Stadium capitan Antonio Caracciolo analizza la sconfitta dei suoi al cospetto della capolista.

di Antonio Tognoli

“Siamo amareggiati per la sconfitta, un ringraziamento va ai tifosi che con il loro tifo dopo la partita ci hanno incoraggiato. Abbiamo cercato di arrivare al pareggio a tutti i costi nel secondo tempo, volevamo regalarci e regalare ai tifosi un punto perché ce lo meritavamo. Purtroppo il primo tempo è stato un pò più sottotono da parte nostra. Nel primo tempo non siamo stati aggressivi come nella ripresa. Ripartiamo dunque dalla seconda frazione di gara e pensiamo allo Spezia. So che i nostri tifosi non ci saranno, ma noi festeggeremo con loro allo stadio. Oggi usciamo a testa alta, ma avremo meritato sicuramente il pareggio per quanto visto nella ripresa. Peccato per la parte centrale del primo tempo dove loro hanno avuto quelle due-tre occasioni ed hanno trovato il gol, però dopo quel periodo c’è sempre stato solo il Pisa. Ormai però bisogna voltare pagina e pensare alla prossima“.

