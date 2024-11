Parco di Migliarino e San Rossore, Pieroni (Pd): “Bilancio positivo e gestione focalizzata sulla crescita”

Written by admin• 10:04 am• Pisa, Politica

PISA – Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio, per l’anno 2023, dell’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

“Il bilancio 2023 dell’Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli evidenzia una tendenza positiva, con un avanzo di oltre 93 mila euro, e riflette un processo di riorganizzazione che ha riportato i conti in ordine. Il Parco si sta evolvendo, puntando sulla valorizzazione del suo patrimonio naturalistico e ambientale, con l’obiettivo di conciliare la tutela con una fruizione pubblica più ampia. Tra gli investimenti, figurano il potenziamento dell’azienda agricola, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e il miglioramento delle infrastrutture, come la sentieristica e le piste ciclabili. Inoltre, il Parco sta preparando le procedure per affidare alcune attività economiche, come l’ospitalità e la ristorazione. Il consigliere regionale Andrea Pieroni (Pd) ha sottolineato che, sebbene il Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli sia il più grande della regione e abbia il doppio dei dipendenti rispetto agli altri parchi, riceve gli stessi contributi regionali, evidenziando una disparità che dovrebbe essere presa in considerazione dal governo regionale. Il bilancio consuntivo del 2023 è stato dunque accolto positivamente, come segnale di crescita e miglioramento per il Parco e per l’economia del territorio.“, conclude il comunicato.

Last modified: Novembre 14, 2024