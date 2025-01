Osteria La Mescita vince il ‘Gioco del Ponte a Tavola’ 2024

Written by admin• 11:34 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’Osteria La Mescita di via Cavalca ha trionfato nell’edizione 2024 del “Gioco del ponte a tavola”, evento organizzato da Confesercenti Pisa con la collaborazione della Parte di Tramontana.

L’iniziativa, che fa parte del progetto Vetrina Toscana, è finanziata dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest attraverso Unioncamere. Con questa vittoria, la Parte Boreale ha avuto la sua “rivincita” rispetto alla sfida sul ponte, battendo l’Osteria San Paolo, che era arrivata in finale dopo aver prevalso tra i ristoranti di Mezzogiorno. La premiazione si è svolta nella Sala delle Baleari e ha visto la partecipazione dell’assessore alle tradizioni storiche, Filippo Bedini, del presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini, del generale di Tramontana, Matteo Baldassari, e del consigliere civile di Mezzogiorno, Angelo Rossi.

“Abbiamo voluto unire la storicità del Gioco del Ponte alla tradizione enogastronomica pisana, con un progetto che ha respiro regionale”, ha dichiarato Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa, che era presente alla premiazione insieme al responsabile Daniele Benvenuti. Dodici locali si sono sfidati, sei di Tramontana e sei di Mezzogiorno, proponendo piatti originali a una giuria che ha effettuato le degustazioni. “Questa iniziativa è un modo per promuovere i ristoranti pisani, che hanno avuto la possibilità di presentare un piatto scelto liberamente. Dopo le serate di degustazione, è stata stilata una classifica che ha determinato i vincitori per le due parti, i quali si sono poi sfidati per la vittoria assoluta”, ha spiegato Di Sabatino.

Durante la premiazione, sono stati affrontati anche temi legati all’importanza di far vivere il Gioco del Ponte tutto l’anno sul territorio. L’assessore Bedini ha sottolineato il ruolo di Confesercenti nell’arricchire il calendario di eventi collegati al Gioco, contribuendo a mantenerne viva l’atmosfera durante l’intero anno. Il presidente Tamburini ha aggiunto che la Camera di Commercio sostiene sempre iniziative che uniscono l’enogastronomia locale e la tradizione del Gioco. “Confesercenti ha saputo unire questi due aspetti con grande successo, e noi continueremo a supportare tali progetti”, ha dichiarato.

Oltre all’Osteria La Mescita, hanno partecipato all’iniziativa anche altri locali di Pisa e dintorni. Per Tramontana, erano in gara l’Osteria Anita in piazza del Pozzetto, Di Qua D’Arno in lungarno Pacinotti, la Trattoria Il Turista in piazza Arcivescovado, e il Pozzo di San Vito a Calci. Per Mezzogiorno, invece, hanno partecipato La Buca in via D’Azeglio, Galileo in via San Martino, Però in piazza Chiara Gambacorti, e l’Orange Bistrot a Ospedaletto.

Last modified: Gennaio 22, 2025