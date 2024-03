Ospedale Lotti. Bagnoli (Fdl): “Evitare i facili trionfalismi e considerare il benessere lavorativo del personale sanitario”

Scritto da admin• 10:23 pm• Pontedera, Politica, Tutti

PONTEDERA – Matteo Bagnoli, candidato sindaco per Pontedera, evidenzia l’urgenza di un’azione da parte della Regione Toscana e dell’ASL per migliorare l’organizzazione del personale e prevenire carichi di lavoro eccessivi che potrebbero compromettere la qualità dell’assistenza ospedaliera a Pontedera.



Pur riconoscendo i risultati positivi percepiti dai cittadini, Bagnoli invita a evitare facili trionfalismi e a considerare l’esperienza e il punto di vista del personale sanitario.

Bagnoli sottolinea l’appello del personale sanitario del presidio ospedaliero Lotti e ringrazia per i sacrifici straordinari compiuti per garantire servizi essenziali alla comunità. Tuttavia, ritiene che sia necessario un intervento serio e strutturato per affrontare le sfide attuali e future, evitando di concentrarsi esclusivamente sui numeri e trascurando l’impatto sulla qualità dell’assistenza e sul benessere del personale.

La carenza di risorse umane e la pressione per aumentare le prestazioni senza un parallelo potenziamento del personale possono mettere a rischio la sicurezza e l’efficacia delle cure fornite. Pertanto, Bagnoli richiede un intervento efficace per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sostenibile, oltre alla fornitura delle risorse necessarie per mantenere elevati standard di assistenza per tutti i cittadini di Pontedera

Last modified: Marzo 8, 2024