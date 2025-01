Written by admin• 9:46 am• Pisa SC

PISA – Sale l’entusiasmo in città dopo il successo del Pisa nel derby contro la Carrarese. Il nostro poeta Sandro Cartei ce lo fa rivivere nel suo racconto in rima.

Una vittoria, stasera, c’avrebbe proiettato in paradiso

C’ho pensato, prima della partita, e mi è sorto un sorriso

Un vento gelido, soffiava sull’Arena

Forza ragazzi, tocca a voi, andare in scena

La gara si rivela scorbutica e complicata

Per poterla sbloccare, aspettiamo una giocata

Colpisce Canestrelli, saltando in alto, di testa

È il gol del vantaggio, tutti sotto la curva, a far festa

Nel secondo tempo, abbiamo un po’ sbandato

E il pareggio momentaneo, della Carrarese, è stato meritato

Ma questi ragazzi, non conoscono mai, la parola resa

Lottano sempre con furore, fino alla fine della contesa

Quasi allo scadere, succede un pasticcio, in area avversaria

Il Pisa incalzava, il gol era nell’aria

Spunta Caracciolo, e di testa, sigla il gol della vittoria

O Capitano, mio capitano, andiamo a scrivere la storia!

