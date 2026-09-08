Pini di via da Morrona, il Comitato Difesa Alberi diffida il Comune e annuncia nuovi presìdi

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Cartelli di divieto di sosta per lavori dal 10 al 14 settembre. Il Comitato: «Se gli alberi saranno abbattuti, chiederemo il risarcimento dei danni».

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comitato Difesa Alberi.

Il Comitato impegnato nella tutela dei due pini di via da Morrona ha inviato il 7 settembre una diffida ad adempiere al Comune di Pisa, chiedendo la trasmissione della segnalazione di monumentalità degli alberi e l’adozione di un provvedimento urgente per sospenderne l’abbattimento.

«Nonostante le reiterate richieste – afferma il Comitato – il Comune non ha ancora provveduto a inviare la segnalazione né ci ha convocato per l’incontro urgente con il sindaco richiesto il 1° settembre».

Nella diffida viene richiamato anche un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la monumentalità di un albero deriverebbe dalla presenza effettiva delle caratteristiche indicate nelle linee guida del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, mentre la successiva iscrizione nell’elenco avrebbe una funzione di riconoscimento giuridico.

Secondo il Comitato, la tutela potrebbe quindi riguardare non soltanto gli alberi già censiti, ma anche quelli che, pur non ancora formalmente iscritti, possiedono i requisiti previsti.

«Se i due pini saranno abbattuti, ci costituiremo parte civile e chiederemo il risarcimento dei danni ecologici, economici e patrimoniali arrecati alla comunità», annunciano gli attivisti.

Il Comitato segnala inoltre la comparsa di cartelli di divieto di sosta davanti alla proprietà nella quale si trovano gli alberi, relativi a lavori programmati dal 10 al 14 settembre.

Per tutta la settimana sono quindi previsti presìdi in via da Morrona, dalle 7.15 alle 9 e dalle 17 alle 19.30. Una mobilitazione particolare è stata convocata per giovedì 10 settembre alle 7, alla quale il Comitato invita a partecipare cittadini e rappresentanti della stampa.

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK DEL COMITATO.

Last modified: Settembre 8, 2026