Non paga l’affitto e viene aggredita dalla proprietaria: giovane mamma finisce in ospedale

Pisa, Cronaca

PISA – Colpevole di essere la compagna di un inquilino moroso, destinatario di uno sfratto per morosità, che ancora non era riuscita a trovare una nuova sistemazione. E’ la storia di una giovane mamma che vive a Pisa, D.B classe 86 di nazionalità italiana, che per via del caro affitti e dei costi sempre più elevati è rimasta indietro con il canone di locazione tanto da subire uno sfratto.

Nonostante le varie richieste fatte al Comune per trovare una soluzione praticabile e l’interlocuzione con la proprietaria di casa per provare una proposta di pagamento dilazionato è avvenuto l’impensabile.

L’affittuaria e la proprietaria si incontrano casualmente dal tabacchino in fila per fare degli acquisti. Dopo una breve interlocuzione tra le due sui tempi di rilascio dell’immobile avviene l’impensabile. La proprietaria di casa secondo le ricostruzioni della giovane mamma esplode in un impeto di rabbia ed inizia ad inveire con frasi ingiuriose per poi fare sfociare il tutto in una vera e propria aggressione.

La giovane donna finisce in ospedale con una contusione al gomito e prognosi di cinque giorni, tanto che insieme al suo legale di fiducia Avv. Antonino Castorina ha sporto una formale denuncia per quanto accaduto.

Una situazione davvero spiacevole e non giustificabile afferma il legale della giovane donna, se si considera tra l’altro, che chi ha subito l’aggressione non è il soggetto che ha firmato e sottoscritto il contratto di locazione con la proprietaria di casa.

Le frasi ingiuriose ed offensive tra le altre cose conclude l’Avv Castorina sono totalmente decontestualizzate con il fatto e la circostanza che la signora dovrebbe o comunque potrebbe trovare una nuova sistemazione in quanto morosa. Ora tutto il materiale raccolto dalla giovane mamma sarà al vaglio della Procura di Pisa che valuterà le eventuali responsabilità e la corretta ricostruzione dei fatti.

Last modified: Maggio 14, 2023