Natura in città: “Quattro stagioni sulle Mura speciale notturna” 

Sulle tracce di faine e uccelli, visita naturalistica in quota per grandi e piccini

PISA – Di giorno monumento da cui ammirare la città, di notte corridoio ecologico urbano, le Mura ospitano una grande varietà di flora e fauna: al calar del sole gechi, pipistrelli, faine, volpi e uccelli rapaci popolano le Mura alla ricerca di prede. Venerdì 27 settembre Marco Zuffi e Silvia Sorbi del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa condurranno una visita guidata naturalistica alla scoperta di questi animali.

La novità dell’edizione in notturna offrirà un’immersione maggiore nel mondo naturale e offrirà una vista suggestiva sulla città illuminata. Adatta a grandi e piccini, si consigliano scarpe comode, acqua e torcia. ‘Quattro Stagioni sulle Mura di Pisa speciale Estate‘ inizierà alle 21 da Torre di Legno, a pochi passi dai lungarni dietro piazzetta del Rosso e via del Borghetto, per arrivare in una piazza dei Miracoli resa ancora più magica dall’illuminazione notturna.

Posti disponibili limitati, biglietti a 10 euro comprendenti l’ingresso alle Mura di Pisa, 1,50 euro per il diritto di prenotazione, info per la prenotazione sul sito www.muradipisa.it, al link bit.ly/Muranaturanotturna, sull’app Mura di Pisa, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Ingresso gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili, nel caso contattare via mail r.zortea@coopculture.it per organizzare salita e discesa. La visita è organizzata dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, in collaborazione con CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura, l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra le Mura e il Museo che prevede anche sconti incrociati per le persone che visitano entrambi i siti durante i normali orari di apertura.

