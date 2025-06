“Musica sotto la Torre”: prosegue con successo la XVI edizione nel cuore del patrimonio pisano

Written by admin• 1:04 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Continua con grande entusiasmo e partecipazione la sedicesima edizione di “Musica sotto la Torre”, la rassegna che unisce musica d’autore e bellezza architettonica nello straordinario scenario del Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa. Dopo il suggestivo debutto con una splendida Simona Molinari, accolta da un’atmosfera estiva carica di emozione e dal fascino della Torre illuminata, la manifestazione conferma il suo valore culturale, riscuotendo il consueto affetto del pubblico e consolidando il suo ruolo tra gli appuntamenti più attesi dell’estate pisana.

Prossimo appuntamento: martedì 1° luglio

Sul palco un raffinato omaggio a Billie Holiday, interpretato dal celebre pianista jazz Danilo Rea, affiancato dall’attrice Barbara Bovoli e dalla cantante Oona Rea, in un viaggio emozionante tra musica, narrazione e memoria. Un racconto in parole e note della vita intensa e travagliata della leggendaria cantante afroamericana: l’infanzia difficile, gli esordi tra le stelle del jazz, la nascita di Strange Fruit – potente simbolo della lotta per i diritti civili – e le tante “dissonanze” della sua biografia.

Oona Rea, voce potente e figlia d’arte, interpreterà alcuni dei brani più amati di Billie Holiday, tra cui The Man I Love, Night and Day, I Got Rhythm, On the Sunny Side of the Street e Amazing Grace, in uno spettacolo che fonde jazz, emozione e introspezione.

Musica e solidarietà: il progetto “Mensa Nuova”

“Musica sotto la Torre” è anche un’occasione di solidarietà concreta: l’intero ricavato della biglietteria sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Pisa, a sostegno del progetto “Mensa Nuova”, parte del cammino giubilare 2025. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova mensa per persone in difficoltà, accompagnata da quattro alloggi del programma Housing First, che restituiscono dignità attraverso un’accoglienza stabile e personalizzata. Un gesto di cura e speranza, in linea con il messaggio del Giubileo: essere una Chiesa che ascolta, accoglie e si prende cura.

Servizi durante la rassegna

In occasione dei concerti, il bar/caffetteria al piano superiore del museo resterà aperto fino alle ore 21:00. Anche il Bookshop del Museo prolungherà l’orario di apertura.

Biglietti

Posto unico: €25

Acquisto online: eventiculturali.opapisa.it

Museo dell’Opera del Duomo – Pisa

Accesso al concerto dalle ore 21:00

Inizio spettacolo: ore 21:30

Biglietteria aperta nei giorni di concerto: ore 10:00–13:00 e 14:30–21:30

Info: www.opapisa.it

Un evento che coniuga musica d’eccellenza, patrimonio culturale e impegno sociale, regalando al pubblico serate uniche nel cuore di Pisa.

