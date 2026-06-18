Written by Giugno 18, 2026 2:07 pm Vicopisano, Attualità, Eventi/Spettacolo

Mosca delle olive: a Vicopisano un incontro sulle strategie di difesa biologica

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VICOPISANOIl Consorzio Olio del Monte Pisano organizza un incontro formativo dedicato alle strategie per la lotta alla mosca delle olive, con particolare attenzione ai metodi a carattere biologico e alla fase di monitoraggio.

L’appuntamento si terrà al Frantoio del Monte Pisano, in via provinciale Vicarese 28. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Serbios e si rivolge a produttori, operatori del settore olivicolo e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire strumenti e buone pratiche per la tutela degli oliveti.

Durante l’incontro saranno affrontati i principali aspetti legati alle fitopatologie dell’olivo, con un approfondimento sulle dinamiche dei patogeni, sui potenziali danni alle colture e sulle ripercussioni produttive. Saranno inoltre illustrate le strategie di difesa e di lotta, con un focus specifico sulle soluzioni compatibili con l’agricoltura biologica.

I lavori saranno introdotti da Leonardo Paolino, del Consorzio Olio del Monte Pisano. Interverranno Marco Barberini, perito agrario e consulente tecnico Serbios, e Andrea Venturi, referente Serbios.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

Per informazioni è possibile contattare il Frantoio del Monte Pisano all’indirizzo info@frantoiomontepisano.it oppure al numero 050 788079.

Last modified: Giugno 18, 2026
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