Montopoli si racconta: al via il primo festival dedicato alle voci e alle parole del territorio

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Venerdì 14 e sabato 15 novembre Montopoli in Val d’Arno ospita la prima edizione di “Montopoli si racconta – Voci e parole di autori e autrici del territorio”, un nuovo festival letterario nato per valorizzare le penne locali, note e meno note.

L’iniziativa prende forma da una manifestazione di interesse lanciata la scorsa primavera, che ha raccolto un’adesione sorprendente. «Non ci aspettavamo una risposta così grande – dichiarano la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini –. Sono arrivati moltissimi contributi: libri, racconti, poesie. Oltre venti autori e autrici hanno partecipato, segno di un forte bisogno di raccontare e raccontarsi. Il nostro obiettivo è promuovere la lettura e la scrittura, dando spazio anche a chi non ha ancora pubblicato, per offrire un momento pubblico di condivisione e confronto».

Il festival, dedicato alla promozione della scrittura in tutte le sue forme, vedrà come padrino d’onore il giornalista e scrittore Stefano Nazzi, legato a Montopoli da origini familiari. «Siamo felici che abbia accettato il nostro invito – aggiungono –: sarà un onore ospitare la presentazione del suo ultimo libro».

Il programma prenderà il via venerdì 14 novembre alle 16 nella Sala consiliare, con la presentazione del più giovane partecipante, Piero Panichi, 13 anni.

Alle 21, in Sala Pio XII, sarà la volta di Stefano Nazzi con “Predatori” (Mondadori). Al termine della serata, l’autore riceverà il Premio San Matteo d’Oro, assegnato dall’associazione culturale Arco di Castruccio.

Sabato mattina il festival proseguirà nel giardino del Museo Civico (o in Sala Rabai in caso di maltempo), mentre la chiusura della rassegna sarà affidata allo scrittore Gabriele Cavallini, autore del romanzo “Cuoio” (Einaudi).

L’incontro finale, moderato dalla sindaca Linda Vanni, si terrà sabato 15 novembre alle 18 nella Sala consiliare.

