Montescudaio si veste di bianco per la Notte Romantica

Written by Redazione• 9:27 am• Montescudaio, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

MONTESCUDAIO- Sabato 20 giugno 2026 Montescudaio si prepara a vivere una serata speciale nel cuore del borgo. Il paese della Val di Cecina, inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, ospiterà una nuova edizione della “Notte Romantica”, promossa dalla Pro Loco Asprom Montescudaio in collaborazione con il Comune.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare la bellezza del territorio, le radici storiche della comunità e il piacere della convivialità, in un’atmosfera suggestiva che animerà il centro storico a partire dal tardo pomeriggio.

Il programma prenderà il via alle ore 18.30 al CeDiAS, in via del Castello, con l’incontro “Il ruolo della donna etrusca attraverso i secoli”, un momento di approfondimento dedicato alla storia locale e all’evoluzione della figura femminile nell’antichità.

A seguire, dalle ore 19.30, la manifestazione si sposterà in piazza Matteotti per una cena a tema lungo la strada, accompagnata da musica dal vivo e attrazioni varie. Per rendere l’atmosfera ancora più scenografica, ai partecipanti è richiesto il dress code in abito bianco.

La proposta gastronomica sarà curata dai ristoratori del borgo, che per l’occasione hanno preparato menù speciali ispirati alla tradizione culinaria locale, con piatti sia di carne che di pesce.

Vista la particolarità della serata, la prenotazione è consigliata. È possibile riservare il proprio tavolo contattando direttamente i locali aderenti: Antichi Sapori Toscani di Yuri & Sabina al numero 320 0233880, Ristorante La Bettola al numero 0586 650120, Punto Vendita Salumificio Sandri al numero 334 3247948, Bar Lupo al numero 338 7552016 oppure Pizza in Piazza al numero 0586 650222.

La Notte Romantica di Montescudaio si conferma così come un’occasione per riscoprire il fascino del borgo, condividere una serata all’aperto e vivere il centro storico in una cornice di musica, sapori e socialità.

Last modified: Giugno 16, 2026