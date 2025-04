Modifiche temporanee alla viabilità nel centro di Pisa il 3 e 4 maggio 2025 per eventi pubblici

Written by admin• 1:20 pm• Attualità, Pisa

PISA – Nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, il centro di Pisa sarà interessato da due eventi pubblici che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità.

Sabato 3 maggio si svolgerà “Star Event 2025”, organizzato da Ascom Servizi Pisa. La manifestazione prevede una parata con figuranti in costume che prenderà il via alle ore 17.00 da Ponte di Mezzo, attraversando piazza Garibaldi, Borgo Stretto e via Oberdan, per poi fare ritorno sul ponte. In serata, dalle ore 20.30 alle 23.30, è previsto uno spettacolo di combattimento con spade laser. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, Ponte di Mezzo sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 16.30 alle 19.30 e nuovamente dalle 20.30 alle 23.30.

Domenica 4 maggio sarà la volta del mercato straordinario lungo i Lungarni nord. Dalle ore 06.00 fino al termine della manifestazione e delle operazioni di pulizia, comunque non oltre le ore 22.00, Lungarno Pacinotti e Lungarno Mediceo saranno interdetti alla circolazione e alla sosta, con rimozione forzata dei veicoli. Anche in questo caso, Ponte di Mezzo resterà chiuso per garantire l’accesso in sicurezza all’area espositiva.

Per regolare la viabilità nelle aree limitrofe al centro storico, verranno introdotte alcune deviazioni. In via Santa Maria sarà obbligatorio svoltare a destra o a sinistra all’intersezione con via Trento e via San Nicola, dove sarà attivato un senso unico alternato a vista. In via Santa Bibbiana sarà invece imposta la svolta a sinistra in corrispondenza dell’incrocio con via del Buschetto e via Gereschi, mentre i veicoli provenienti da via del Buschetto dovranno proseguire dritto o svoltare a sinistra. In piazza Dante, infine, sarà temporaneamente soppressa l’area pedonale per facilitare l’accesso e l’uscita da via Paoli e via della Faggiola.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti con anticipo.

