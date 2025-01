Mercato. In attacco ecco Henrik Meister per Inzaghi

Written by admin• 9:22 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa scuote il mercato della Serie B con un colpo importante. Dal Rennes, club della Ligue 1, arriva Henrik Meister, attaccante danese classe 2003, che ha segnato un gol nelle quattro partite giocate in questa stagione.

Lo scorso anno, il suo cartellino è stato acquistato per nove milioni di euro. La trattativa è ormai conclusa e il nuovo acquisto per la squadra di Inzaghi arriverà a breve in città per sottoporsi alle visite mediche.

Sarebbe il quarto danese in rosa dopo Lind, Hojholt e Abilgaard a disposizione di mister Filippo Inzaghi.

Foto Roberto Cappello

Last modified: Gennaio 9, 2025