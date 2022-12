Maurizio Nerini (Fratelli D’Italia): “Pd cementificatore”

Scritto da admin• 6:52 pm• Pisa, Politica, Tutti

“In questi anni abbiamo portato a termine molti atti per il territorio come il PUMS (Piano urbano mobilità sostenibile) e soprattutto il Piano strutturale con Cascina visto che San Giuliano Terme era già partito col proprio POC (piano operativo comunale), afferma Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia) e presidente 1 CCP.

“Ebbene oggi proprio San Giuliano vara un insediamento commerciale enorme e cementifica 17mila metri quadri a Madonna dell’Acqua, a pochi metri dal confine con Pisa, su una arteria già satura come l’Aurelia e lo fa con metodi da vecchio stampo sovietico” .

“La Conferenza dei Servizi online indetta per il progetto, si è conclusa improvvisamente per mancanza di collegamento, impedendo sia al Comune di Pisa che a quello di Cascina l’esposizione dei propri contributi che segnalavano l’opportunità di chiarimenti sulle procedure urbanistica e di VAS ( valutazione ambientale strategica), visto che dalla documentazione trasmessa emergerebbe che le stesse sono state esperite nel 2014 e poi presumibilmente riconfermate in fase di stesura e approvazione del POC”.

“La brusca interruzione non ha permesso peraltro di conoscere gli esiti della conferenza che, secondo quanto riferito in apertura, risulta essere “decisoria”. Dopo aver per anni accusato il centrodestra pisano di consumo di suolo, senza che poi questo fosse vero, dati alla mano, il PD si conferma cementificatore ad un passo da Pisa, con enormi problemi soprattutto di viabilità che un insediamento del genere può creare e senza che si sia fatto ancora nulla di concreto sul versante della tangenziale NE che insiste quasi tutta nel territorio di San Giuliano. A tutte queste cose il Sindaco Di Maio deve dare risposte, lo aspettiamo nella Prima Commissione che presiedo urgentemente”.

