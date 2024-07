Maurizio Nerini (FDI): “Piazza Viviani è una vittoria. Realizziamo i vostri sogni”

Scritto da admin• 12:45 pm• Pisa, Politica

PISA – A poche ore dall’inaugurazione di Piazza Viviani a Marina di Pisa alcune riflessioni da parte del capogruppo di FDI Maurizio Nerini:



“A mente fredda ci sono alcune cose da dire sulla inaugurazione di Piazza Viviani a Marina di Pisa che vivo personalmente come una vittoria. Intanto c’è da ringraziare chi ci ha creduto da sempre ed è arrivato al risultato finale: Conti con le sue Giunte e i Consiglieri Comunali, ma in particolare l’Assessore Latrofa e i suoi uffici, che hanno recepito che cosa chiedevano i Marinesi. Ricordo le decine atti fatti negli anni quando ci parlavano di una imminente riqualificazione che si scontrava con una mancanza di programmazione evidenziata dal muro contro muro con AUOP per l’esproprio del sedime, risolto solo con tanto buon senso nel primo governo della città di cdx dopo cent’anni di polvere estiva e il fango invernale. L’inerzia voleva uno spazio informe da usare per feste di partito, luna park e parcheggio in un degrado che a qualcuno piaceva pure: “lasciatela così” si scriveva sui social. Del resto i social, lo abbiamo visto in questi giorni, lasciano il tempo che trovano, ma danno fiato con cattiveria a ignoranti, incompetenti, disfattisti, repressi, politicamente avversi, ideologicamente ciechi, rancorosi e gufi. Le loro critiche si sono spente l’altra sera quando dopo le cerimonie quando abbiamo visto centinaia di persone a frescheggiare e frotte di bambini sui giochini: la piazza serve a questo, a socializzare. Poi può non piacere stilisticamente, ma così abbiamo scelto e se ne faranno una ragione anche “gli esperti vari”; è un continuo con le altre piazze che raccorderemo a breve dal Porto al Lungomare, attraverso via Maiorca, con una passeggiata degna di questo nome. Anche questo è un altro sogno, forse incubo per qualcuno, ma si sa: “Noi realizziamo i vostri sogni!”

Last modified: Luglio 29, 2024