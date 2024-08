Matteo Trapani (PD): “Le Olimpiadi in Toscana nel 2040 possono diventare realtà”

Scritto da Antonio Tognoli• 6:39 pm• Pisa, Politica

PISA – “La Toscana è una delle regioni con più medaglie conquistate, da sempre terra di sport. È una terra ricca, accogliente e pronta a sostenere sfide sempre più importanti”, afferma Matteo Trapani Capogruppo PD in Consiglio comunale.

“Le Olimpiadi in Toscana proposte dal Presidente Giani nel 2040 potrebbe essere un sogno che diventa realtà. Dobbiamo fare tutti la nostra parte affinché avvenga, e anche e soprattutto Pisa può e deve fare la sua. Sarebbe stupendo se a Pisa si svolgessero, ad esempio, le gare di scherma, vista la nostra grande tradizione. Il parco di San Rossore potrebbe essere valutato anche per altre discipline quali il triathlon e l’equitazione, ma immagino anche il nostro litorale come campo gara per il nuoto di fondo e numerosi spazi della nostra città e della nostra provincia per specialità quali il canottaggio, il pugilato e molto altro. Rendiamo realtà questo sogno e iniziamo a lavorarci tutti insieme: Comune, Provincia e Regione. Servono investimenti e programmazione e una disponibilità da parte di tutte quelle realtà che animano la toscana diffusa sapendo ben coniugare lo sviluppo e la sostenibilità, investendo su infrastrutture, strutture e servizi. Presenteremo un atto al primo consiglio utile, spero che Conti almeno su questo faccia il bene della città”, conclude Trapani.

