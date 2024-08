Ufficiale: Malthe Højholt è del Pisa

Scritto da admin• 6:48 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la società Aalborg BK (Danimarca) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malthe Højholt, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra.

Centrocampista di nazionalità danese, classe 2001, Højholt è cresciuto nel settore giovanile dell’Aalborg BK arrivando al debutto nella Massima serie danese a soli 19 anni; sempre con la maglia dell’Aalborg BK società tra le più prestigiose del Nord Europa (nel palmares 4 titoli Nazionali e 3 Coppe Nazionali) ha collezionato 121 presenze (3 gol, 1 assist) rimanendo stabilmente nei gruppi delle Nazionali danesi Under 17 (2 presenze), Under 18 (5 presenze) e Under 19 (2 presenze).

Rivolgiamo a Malthe un caloroso benvenuto e l’augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori

