Massimiliano Allegri: “Alla squadra è mancata la serenità del forte”

MILANO – A commentare la sfida tra Milan e Pisa il tecnico rossonero Massimiliano Allegri costretto a dire addio alla prima fuga del campionato.

di Antonio Tognoli

Alla squadra è mancata la serenità del forte analizzando gli ultimi cinque minuti. Abbiamo fatto una partita di rincorsa dovevamo chiuderla sul 2-0 ed invece non ci siamo riusciti“.

La squadra non è stata presuntuosa, questo pareggio ci servirà da lezione per il proseguo del campionato. Ho tolto Gimenez non mettendo tre attaccanti perchè loro dietro ci potevano far male nelle ripartenze come nel 2-1 di Nzola. C’è da lavorare siamo dispiaciuti. Non eravamo perfetti prima, e non siamo scarsi ora“.

