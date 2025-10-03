Martinelli (La Città delle Persone): “Mozione bocciata: Pisa si oppone all’inerzia e alla retorica del Governo su Palestina”

Written by admin• 10:31 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli sul voto di oggi in Consiglio in merito alla situazione in Palestina.

“Hanno bocciato la nostra mozione che chiedeva una pace giusta, l’arrivo degli aiuti umanitari, la fine del genocidio del popolo palestinese, una seria e giusta azione della diplomazia internazionale, la partecipazione dell’Italia al pressing per il cessate il fuoco, sanzioni adeguate contro il governo Netanyahu. Hanno approvato una loro mozione che si preoccupa solo di elogiare l’operato, in realtà inesistente, del Governo Meloni su questa vicenda e che plaude al piano Trump, che abbiamo criticato. Questa è la destra a Pisa e in Italia e non assomiglia per niente ai valori profondi della nostra città, che sta reagendo con grande forza, nelle strade e nelle piazze, all’orrore disumano che si sta consumando.“, conclude la nota.

Last modified: Ottobre 3, 2025