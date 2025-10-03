Festa del Cacciatore a San Romano: domenica 5 ottobre tra tradizione, musica e solidarietà

Written by admin• 10:11 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Domenica 5 ottobre piazza della Costituzione a San Romano ospiterà la 44ª edizione della Festa del Cacciatore.

La giornata inizierà alle ore 9 con l’apertura della mostra mercato, dedicata agli articoli per la caccia e all’esposizione micologica. Alle 10.30 sono previste le dimostrazioni di volo dei falconieri, seguite dai saluti istituzionali e dal taglio del nastro ufficiale. Per i più piccoli sarà allestito il carretto delle bolle giganti.

Tra gli ospiti della manifestazione anche il sindaco e alcuni cittadini del Comune di Montecatini Val di Cecina, area del pisano duramente colpita dalle alluvioni dello scorso anno. «In segno di vicinanza e solidarietà – ha spiegato Fabrizio Riccetti, presidente dell’associazione Cacciatori di San Romano – abbiamo voluto organizzare questo momento insieme agli amici del bar La Gabella, duramente colpiti dall’alluvione del settembre 2024. La loro tenacia nel ricostruire rapidamente il luogo centrale della comunità ci ha davvero impressionato».

L’evento, che celebra l’aggregazione e il senso di comunità, proseguirà nel pomeriggio: alle 14.30 spettacolo musicale degli Evergreen and Sax e l’esibizione della Zumba Crew a cura della Freelife ASD, mentre il gran finale sarà alle 17 con il concerto “Senza frontiere” della Pooh Tribute Band.

Ottobre 3, 2025