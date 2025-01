Marco Atzori (Filt Cgil): “Inaccettabile modello “usa e getta” delle aziende che operano nella filiera Amazon”

Written by admin• 1:45 pm• Attualità, Pisa

PISA – “Il 2025 inizia amaramente per alcune decine di driver che, da due anni, lavoravano con contratti a tempo determinato nelle aziende che consegnano pacchi per conto di Amazon. Il 31 dicembre, al termine del turno di lavoro, aziende operanti presso il sito Amazon di Montacchiello hanno comunicato ai rispettivi dipendenti che i loro contratti in scadenza non sarebbero stati rinnovati”, afferma Marco Atzori rappresentante sindacale della Filt Cgil.



“Questa decisione non deriva certo dalla mancanza di condizioni per stabilizzare questi lavoratori. Appare invece evidente che la politica di Amazon, come quella di molte altre aziende, sia volta a mantenere un ampio bacino di lavoratori in condizioni di precarietà per poterli sfruttare più facilmente. Questa è la realtà: non esistono altre spiegazioni, soprattutto considerando che il lavoro non manca e che i lavoratori coinvolti, proprio nella speranza di uscire dalla precarietà, hanno operato in questi anni con impegno e professionalità irreprensibili. Lo conferma il fatto che le aziende hanno occupato questi lavoratori fino al limite massimo previsto dalla normativa prima dell’obbligo di assunzione a tempo indeterminato e lo testimonia la reazione di sconcerto e rabbia degli altri lavoratori che ben conoscono i meriti e le capacità dei colleghi messi in mezzo a una strada senza tanti complimenti e senza preavviso. La pratica di spingere i lavoratori a dare il massimo, illudendoli con la prospettiva di un’occupazione stabile, per poi scaricarli una volta sfruttate appieno le loro capacità e disponibilità è inaccettabile! Per queste ragioni, nei prossimi giorni, oltre ad azioni di denuncia pubblica, la Filt-Cgil, insieme ai lavoratori e alle organizzazioni attive nella realtà produttiva di Montacchiello, valuterà tutte le azioni vertenziali per non lasciare soli questi lavoratori vittime della cinica logica della

massimizzazione del profitto”, conclude Marco .

