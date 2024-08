Malthe Højholt: “A Pisa per emulare le imprese di Berggreen e Larsen”

Scritto da admin• 1:46 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa ha ufficialmente presentato presso la Sala Stampa Passaponti della Cetilar Arena, Malthe Højholt, centrocampista danese, classe 2001 proveniente dall’ Aalborg BK già a disposizione di mister Filippo Inzaghi.



di Giovanni Manenti

SUL CLIMA. “In Italia ho trovato difficoltà per quanto riguarda il clima, mentre mi sto integrando nel gruppo sperando di mettere in evidenza quelle che sono le mie caratteristiche di centrocampista in grado di coprire la più ampia zona di campo avendo nella corsa una delle mie migliori qualità”.

SU MISTER INZAGHI. “Sono contento di essere allenato da un tecnico come Inzaghi che è stato un grandissimo giocatore ed un già valido allenatore e assicuro di fare il massimo per conquistare la sua fiducia, mentre la scelta del numero 8 è dipesa solo dal fatto che era libero”.

SULLA SCELTA. “Il fatto di avere il connazionale Lind già a Pisa non ha inciso sulla scelta di vestire il nerazzurro, ma sicuramente è un vantaggio essere in due per favorire l’integrazione anche per ciò che concerne l’apprendimento della lingua, mentre per gli allenamenti non ho trovato una grande differenza rispetto alla Danimarca, salvo il fatto che in Italia si sta più attenti ai particolari”.

UN ANNO DI TRATTATIVA. “La trattativa con il Pisa è andata avanti da circa un anno e si è fortunatamente conclusa positivamente, così come sono rimasto favorevolmente colpito da come la squadra ha affrontato le prime due gare ufficiali contro Frosinone e Spezia, restando altresì impressionato dalla partecipazione del pubblico rispetto a quanto avviene nel mio Paese. Come residenza non ho ancora scelto dove abitare stando ancora in Albergo, pur amando molto l’Italia dove sono venuto diverse volte in vacanza con la mia famiglia”.

CONTRATTO TRIENNALE. “Ho firmato un contratto triennale con la speranza in questo periodo di centrare tutti gli obiettivi che mi sono prefisso, ovvero dimostrare le mie qualità e conquistare un posto da titolare per aiutare la squadra a far bene, ovviamente con la speranza di emulare le imprese di Berggreen e Larsen che hanno fatto la Storia del Club negli anni ’80”.

