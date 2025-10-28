Lupi sul territorio comunale: l’intervento dell’assessore Giulia Gambini

Written by admin• 4:56 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- In merito alle recenti segnalazioni della presenza di lupi sul territorio comunale, l’assessore alle Politiche ambientali e alla Sostenibilità del Comune di Pisa, Giulia Gambini, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Stiamo seguendo con grande attenzione le segnalazioni e gli avvistamenti di lupi sul territorio comunale. Negli ultimi giorni le presenze si sono moltiplicate, in particolare nelle zone di Barbaricina, La Vettola e lungo il litorale pisano.

Comprendiamo le legittime preoccupazioni dei cittadini: si tratta infatti di episodi che, pur rientrando in dinamiche naturali, destano comprensibile attenzione nella popolazione.”

L’assessore sottolinea come l’Amministrazione comunale stia monitorando costantemente la situazione, chiedendo la massima collaborazione e trasparenza al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ente competente in materia di gestione faunistica.

“È noto – prosegue Gambini – che il Parco attua politiche di conservazione del lupo, finalizzate anche al contenimento della popolazione di ungulati. Tuttavia, alla luce della frequenza e dei luoghi degli avvistamenti, spesso in aree abitate o urbanizzate, è necessario verificare se il numero degli esemplari presenti sia effettivamente sotto controllo.”

Il Comune di Pisa ha quindi chiesto ufficialmente al Parco di fornire dati aggiornati e precisi sul numero di lupi presenti, sulle aree da essi frequentate e sui loro spostamenti al di fuori dei confini dell’area protetta.

“È competenza esclusiva del Parco – spiega l’assessore – fornire informazioni puntuali e aggiornate sul monitoraggio dei lupi, indicando quanti siano effettivamente controllati tramite radiocollari. Non abbiamo la certezza che tutti gli esemplari siano monitorati, e sembra che la percentuale coperta da radiocollari sia attualmente molto bassa.”

Gambini ribadisce infine la necessità di un monitoraggio costante e completo, attraverso l’utilizzo continuativo dei dispositivi di tracciamento su tutti gli esemplari.

“È evidente – conclude – che la presenza e il comportamento dei lupi stiano cambiando e che gli avvistamenti non siano più episodi isolati. È quindi fondamentale garantire la sicurezza delle persone, degli animali da compagnia e da allevamento, e allo stesso tempo preservare l’equilibrio naturale del territorio.

Come Amministrazione comunale continueremo a vigilare e a sollecitare il Parco affinché intervenga con efficacia e trasparenza, fornendo risposte certe e tempestive ai cittadini.”

