Luca Fanucci eletto presidente della CNUDD per il triennio 2025-2027

PISA- Il professor Luca Fanucci, ordinario di Elettronica all’Università di Pisa e delegato per l’inclusione degli studenti e del personale con disabilità e DSA, è stato eletto presidente della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD) per il triennio 2025-2027. La CNUDD, fondata nel 2001, rappresenta le università italiane nell’ambito delle politiche per studenti con disabilità, promuovendo l’inclusione e lo scambio di esperienze tra atenei.

Fanucci, laureato con lode in Ingegneria Elettronica all’Università di Pisa, ha avuto una carriera accademica e di ricerca internazionale, con esperienze all’Agenzia Spaziale Europea e al CNR. Professore dal 2004, ha diretto il Laboratorio Nazionale AsTech e ricopre dal 2016 il ruolo di delegato per l’inclusione. Ha co-autore di oltre 450 pubblicazioni scientifiche e di 40 brevetti, con un forte impegno nella progettazione di tecnologie assistive per persone con disabilità. Nel 2019 è stato nominato IEEE Fellow per i suoi contributi alla progettazione di sistemi elettronici integrati.

