L’ITI Da Vinci di Pisa ormai dal 2018 senza il servizio bar

Scritto da admin• 12:25 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia) e Serena Sbrana (Consigliere Provinciale del gruppo “Insieme per la Provincia di Pisa”) intervengono ancora sull’annosa vicenda della mancanza di servizio bar all’interno dell’ITI di via Contessa Matilde.

Dal 2018 il servizio bar non esiste più sia per gli alunni del “Da Vinci- Fascetti” sia per tutto il personal. Ora manca anche per le classi del Liceo Carducci ospitate nel plesso scolastico.

“A febbraio dello scorso anno il Presidente della Provincia Angori rispose a una mia interpellanza in merito, affermando che i lavori previsti nel corso del 2020 erano stati rimandati per l’emergenza sanitaria, ma si impegnava a prevedere l’elaborazione del progetto sulla base del quale procedere all’appalto dei lavori” afferma Serena Sbrana, che continua: “È trascorso quasi un anno e la situazione è immutata. Per questo ho presentato un’ulteriore interpellanza per sapere se si è provveduto all’elaborazione del progetto esecutivo e all’appalto dei lavori, se è stata indetta la gara pubblica per l’affidamento in concessione del servizio e l’esito della stessa, oppure se sono stati predisposti i relativi atti. Nel caso in cui non abbiano provveduto a quanto sopra, ho chiesto di conoscere le motivazioni e i tempi previsti in modo certo.”

“Basta con le promesse, il Presidente Angori deve dare urgentemente risposte certe sui tempi di riattivazione del servizio, lo dico anche da lavoratore dell’ITI” rincara la dose Maurizio Nerini.

(Visited 19 times, 19 visits today)

Last modified: Gennaio 3, 2023