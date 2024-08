L’Isola Dei Cipressi Viventi al Giardino La Nunziatina

Scritto da admin• 11:28 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’Isola Dei Cipressi Viventi, progetto dark elettronico fondato dal cantautore veneziano Giovanni Fruzzetti, arriva dal vivo al Giardino La Nunziatina di Pisa il 3 settembre – ore 19,30, ingresso gratuito – per presentare l’album d’esordio “Elettricità”, pubblicato per la label Furious Party.

Sintetizzatori distorti, chitarre abrasive tracciano e segnano un live denso e di impatto in cui la dicotomia sonora unisce atmosfere melanconiche dei testi meditativi e ritmi dance. Una dimensione di luce e ombra tra danze sfrenate e pianti liberatori. Ad arricchire il sound e il repertorio di Fruzzetti, le tastiere di Noemi Belliti e la batteria di Daniele Buffoni.

Il nome “L’Isola Dei Cipressi Viventi” è ispirato dal dipinto “L’Isola Dei Morti” di Böcklin. Per Giovanni il cipresso è una figura fondamentale per la propria poetica in quanto racchiude in sé il dualismo della vita (l’albero) e morte (perché presente nei cimiteri e portavoce di essa). Il disco d’esordio “Elettricità” è stato prodotto insieme ad Alessandro Sportelli (Prozac+, Sick Tamburo, Fluxus, Negazione, Dome la Muerte e molti altri).

