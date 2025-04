Lenergy Pisa Beach Soccer: ufficiali le date delle tappe e le avversarie. L’U20 inserita nel gruppo B

Written by admin• 5:25 pm• Pisa, Sport

PISA – Definiti il calendario delle tappe e la composizione degli organici per la prossima stagione di beach soccer.

I primi impegni ufficiali per la Serie A del Lenergy Pisa BS saranno ad Alghero, dove comincerà la Poule Scudetto dal 30 maggio al 2 giugno.

Dopo la sosta per la disputa della Coppa Italia, dal 26 al 29 giugno a San Benedetto del Tronto, il campionato nerazzurro ripartirà da Castellammare di Stabia dal 9 al 10 luglio, per arrivare finalmente a Tirrenia dal 18 al 20 luglio, quando si decideranno gli accoppiamenti per le finali di Cirò Marina, in programma dal 7 al 9 agosto.

In Poule Scudetto il Lenergy Pisa affronterà: Bologna, Cagliari (ripescata per il contemporaneo ritiro della Lazio), We Beach Catania, Domusbet.tv Catania, Città di Milano, Napoli, Roma, Sambenedettese, Farmaè Viareggio.

Scalda i motori anche la squadra Under 20 nerazzurra, che debutterà in campionato a Terracina dall’11 al 15 giugno e disputerà la Coppa Italia a San Benedetto del Tronto dal 2 al 5 luglio, con l’obiettivo delle finali di Cirò Marina previste per il 2 e il 3 agosto. Girone di fuoco per i giovani del Lenergy Pisa, inseriti nel gruppo B insieme a Domusbet.tv Catania, Farmaè Viareggio, Icierre Lamezia, Terracina Club e We Beach Catania.

Last modified: Aprile 28, 2025