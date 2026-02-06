Lenergy Pisa Beach Soccer, confermato mister Marrucci

Written by admin• 3:51 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa Beach Soccer riparte nel segno della continuità. La società nerazzurra è lieta di annunciare la conferma di mister Matteo Marrucci e dello staff tecnico che guiderà la squadra campione d’Italia anche nella stagione 2026, proseguendo un percorso di crescita e consolidamento costruito con lavoro, identità e ambizione.

Quinta stagione consecutiva in nerazzurro per mister Marrucci, che sarà affiancato dal preparatore atletico Francesco Giacovelli e dal fisioterapista Silas Fantinato. Viene ufficialmente promosso in prima squadra Lorenzo Franchi nel ruolo di preparatore dei portieri, sotto la supervisione generale di Mauro Siotto, che si occuperà di tutte le squadre nerazzurre, dai grandi fino all’under 15. Completano lo staff il team manager Alessandro Nencini e i magazzinieri Alessandro Marchetti e Maurizio Franco.



“Si lavora sulla continuità sotto gli aspetti tecnico, organizzativo e degli obiettivi – afferma il presidente Alessandro Donati – L’ambizione è quella di confermarci ai vertici del campionato italiano e di essere protagonisti, anche in Euro Winners Cup. Questa volontà è frutto di programmazione e del lavoro portato avanti anche nei mesi invernali, a beneficio dell’attività estiva svolta dalla prima squadra e dal settore giovanile.”

A ribadire il valore della continuità è il direttore Andrea Pelli: “Confermiamo la base dei

successi, uno staff tecnico che non si riduce alla parte sportiva, cercando di programmare negli anni una struttura ben organizzata, anche valorizzando quanto cresciuto in casa. Si tratta quindi di consolidare la forza recente del Pisa, per poi costruire la parte tecnica della squadra”.



Infine le prime dichiarazioni dell’allenatore Matteo Marrucci sull’estate 2026: “Inizieremo la stagione con il grande orgoglio che ci darà giocare di nuovo con lo scudetto tricolore sulla maglia, un riconoscimento che dovremo difendere e su cui faremo leva. Sono molto contento di tornare a giocarci la Supercoppa, primo trofeo stagionale in palio e in questo momento l’impegno più importante. Dopodiché verranno gli importanti appuntamenti dell’Euro Winners Cup e della Coppa Italia, in cui dovremo dare il massimo per raggiungere l’obiettivo, pur consapevoli della difficoltà e della forza delle avversarie pronte a ostacolarci”.

Last modified: Febbraio 6, 2026