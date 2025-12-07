L’Effemeride Pisana del 7 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:17 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 7 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:36 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 9 e 4 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi èil 288mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale dell’aviazione civile

Santo del giorno:

Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa

Treviri, Germania, c. 340 – Milano, 4 aprile 397

Patrono della Lombardia, Milano, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Rozzano, Cormano, Monserrato, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Carate Brianza, Vigevano e di altri comuni

Protettore degli apicoltori e dei vescovi

Chi amministra la vita pubblica ha il potere di creare comunione, così come può alimentare le divisioni. Sant’Ambrogio, padre della Chiesa di Milano, scelse la via dell’unione, del superamento dei contrasti. Per questo fu scelto come vescovo dalla comunità milanese nel 374: tra le diverse fazioni in campo per la scelta del pastore, infatti, egli, che era prefetto della città ma era solo un catecumeno, fece da mediatore. Nel suo ministero si piegò sulle necessità degli ultimi e scrisse opere esegetiche, morali e spirituali. Diede forma alla Chiesa milanese e piantò il seme del suo rito liturgico particolare. Nato a Treviri nel 339-340, nel 370 era governatore della provincia Aemilia et Liguria; guidò la Chiesa di Milano fino alla morte nel 397. È dottore della Chiesa.

E’ accaduto il 7 dicembre nel mondo:

43 a.C. – Marco Tullio Cicerone viene decapitato per ordine di Marco Antonio

1732 – Apertura della Royal Opera House al Covent Garden di Londra

1873 – In una lettera a Richard Dedekind, Georg Cantor fornisce per la prima volta la dimostrazione della non numerabilità dei numeri reali

1895 – Campagna d’Africa Orientale: all’Amba Alagi 2.500 uomini, in gran parte Àscari, comandati dal maggiore italiano Pietro Toselli vengono annientati da 30.000 abissini comandati da Ras Maconnen

1941 – Seconda guerra mondiale: Fronte del Pacifico: il Giappone sferra un attacco alla base navale americana di Pearl Harbor. L’episodio segna l’ingresso ufficiale degli USA nel conflitto Campagna del Nordafrica: con l’arrivo dei carri italo-tedeschi della 132ª Divisione Ariete e delle 15^ e 21^ Divisioni Panzer, la seconda Battaglia di Bir el Gobi si conclude con la vittoria dell’Asse

1958 – inaugurazione del primo tratto dell’Autostrada del Sole, da Milano a Parma

1965 – Papa Paolo VI ed il patriarca Atenagora di Costantinopoli cancellano le reciproche scomuniche del 1054 tra papa Leone IX ed il patriarca Michele I

1972 – Viene lanciata l’Apollo 17, l’ultima delle missioni sulla Luna del Programma Apollo

1982 – Negli USA viene eseguita la prima condanna a morte tramite iniezione letale

1988 – In Armenia un terremoto di magnitudo 6,9 della scala Richter provoca quasi 25.000 vittime, 15.000 feriti e 400.000 senzatetto

1989 – Nella terza ed ultima sfida della loro storica trilogia pugilistica, Sugar Ray Leonard e Roberto Duran si affrontano a Las Vegas; Leonard mantiene il titolo mondiale WBC dei mediomassimi, con una vittoria ai punti

2006 – Uscita della Console Nintendo Wii in Australia ed Italia

2009 – Si apre a Copenaghen il summit mondiale contro i cambiamenti climatici a cui partecipano 15.000 delegati in rappresentanza di 196 nazioni

La frase del giorno di Frate Indovino:

Vai dietro all’anziano anche se va piano

Nati il 7 dicembre:

GIAN LORENZO BERNINI

Scultore e architetto italiano

α 7 dicembre 1598 ω 28 novembre 1680

LARRY BIRD

Giocatore di basket statunitense

α 7 dicembre 1956

NOAM CHOMSKY

Linguista statunitense

α 7 dicembre 1928

PIETRO MASCAGNI

Compositore e direttore d’orchestra italiano

α 7 dicembre 1863 ω 2 agosto 1945

MINO REITANO

Cantautore italiano

α 7 dicembre 1944 ω 27 gennaio 2009

TOM WAITS

Cantautore statunitense

α 7 dicembre 1949

Deceduti il 7 dicembre:

MARCO TULLIO CICERONE

Politico, scrittore, oratore e filosofo romano

α 3 gennaio 106 A.C. ω 7 dicembre 43 A.C.

KRIZIA

Stilista italiana

α 31 gennaio 1925 ω 7 dicembre 2015

MANGO

Cantautore italiano

α 6 novembre 1954 ω 7 dicembre 2014

