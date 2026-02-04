L’Effemeride Pisana del 4 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:16 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Mercoledì 4 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:34 e tramonta alle 17:28, le ore di luce solare sono 9 e 54 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 344mo giorno del 2026 in Stile Pisano



Santo del giorno:

San Giuseppe da Leonessa, frate cappuccino

Leonessa, Rieti, 8 gennaio 1556 – Amatrice, Rieti, 4 febbraio 1612

Patrono di Leonessa

Nasce a Leonessa, nel Reatino, l’8 gennaio 1556. Eufranio rimane orfano da piccolo e a sedici entra entra nel convento dei cappuccini di Assisi e a diciassette anni pronuncia i voti e prende il nome di Giuseppe. Ordinato sacerdote nel 1580 si dedica alla predicazione. Ma il suo sogno è la missione, sogno che si avvera quando, a trentun’anni, viene mandato a Costantinopoli dove i vescovi cattolici sono stati allontanati e i fedeli rimasti sono emarginati: a costoro i cappuccini danno assistenza. Ma Giuseppe si spinge oltre, cerca di parlare al sultano Murad III, prova a penetrare nel suo palazzo ma viene arrestato: Dopo essere stato legato ad una trave sotto la quale arde un fuoco per tre giorni, viene espulso dal Paese. Torna in Italia e riprende a fare il predicatore. In ogni paese che attraversa lascia un segno indelebile: a tal punto che nascono molte confraternite intitolate al suo nome. Muore ad Amatrice il 4 febbraio 1612 a seguito di una dolorosa malattia. È stato proclamato santo da Benedetto XIV nel 1746.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale contro il cancro

Giornata internazionale della fratellanza umana

Giornata mondiale del leggere ad alta voce

Festa per l’indipendenza dello Sri Lanka

La citazione del giorno:

L’opinione pubblica? La più viziosa delle prostitute! (Honoré de Balzac)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Incontro lo sguardo bello di una sconosciuta vorrei fermar la tristezza struggente IKARO

Questa non la sapevo:

L’antenato dell’arpa fu un arco da caccia

E’ accaduto il 4 febbraio nel mondo:

1169 – Un forte terremoto colpisce la costa ionica della Sicilia provocando decine di migliaia di vittime, soprattutto a Catania

1783 – Guerra d’indipendenza americana: il Regno Unito dichiara formalmente che cesserà le ostilità con gli Stati Uniti d’America

1789 – George Washington viene eletto all’unanimità come primo presidente degli Stati Uniti d’America dal Collegio Elettorale Statunitense

1792 – George Washington viene eletto all’unanimità per un secondo mandato come presidente degli USA

1857 – Hermann Schaaffhausen annuncia ufficialmente il ritrovamento di alcune strane ossa in una cava di Neandertal, vicino a Düsseldorf, appartenenti a un “uomo arcaico”, quello che oggi viene chiamato Uomo di Neandertal

1861 – A Montgomery (Alabama) i rappresentanti dei sette Stati secessionisti (Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sud e Texas) si incontrano per costituire gli Stati Confederati d’America

1862 – Viene fondata l’azienda di liquori Bacardi

1913 – Thubten Gyatso, tredicesimo Dalai Lama, dichiara l’indipendenza del Tibet

1924 – La prima edizione dei Giochi olimpici invernali si chiude a Chamonix, in Francia

1932 – A Lake Placid incominciano i III Giochi olimpici invernali

1936 – Il radio diventa il primo elemento radioattivo creato sinteticamente

1938 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Biancaneve e i sette nani, 1º Classico Disney; l’anteprima si era tenuta il 21 dicembre dell’anno precedente

1945 Incomincia la Conferenza di Jalta, cui partecipano i capi alleati Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, e Iosif Stalin In Italia gli statunitensi iniziano una serie di incontri segreti con il comandante delle SS a Salò, generale Karl Wolff, che offre la resa dei tedeschi sulla base di reciproche garanzie

1948 Ceylon (in seguito ribattezzata Sri Lanka) diventa indipendente all’interno del Commonwealth britannico Nino Bibbia, oro nello skeleton alle Olimpiadi di St. Moritz, è il primo campione olimpico italiano nella storia dei Giochi olimpici invernali

1957 – Lo USS Nautilus (SSN-571), il primo sommergibile a propulsione nucleare, percorre il suo 60.000º miglio nautico, raggiungendo la percorrenza del Nautilus descritto da Jules Verne nel suo romanzo Ventimila leghe sotto i mari

1966 – Viene soppresso l’Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum), un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica creato nel 1559 sotto Paolo IV per opera della Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione (o Sant’Uffizio)

1976 Guatemala e Honduras vengono sconvolti da un terremoto che uccide più di 22000 persone Iniziano i XII Giochi olimpici invernali ad Innsbruck in Austria

1977 – Viene pubblicato Rumours, undicesimo album del gruppo rock anglo-americano Fleetwood Mac e uno degli album più venduti di tutti i tempi

1983 – Alle ore 17:45 viene scattata la prima foto del virus HIV da parte di Charles Dauguet, confermando la scoperta dell’origine infettiva dell’AIDS

1985 – Gli U2 tengono il loro primo concerto in Italia

1991 – I Queen pubblicano Innuendo, l’ultimo album prima della morte di Freddie Mercury

2004 – Il sito web Facebook viene aperto al pubblico

La frase del giorno di Frate Indovino:

Quando muovi i piedi o avanzi o retrocedi

Nati il 4 febbraio:

CESARE BATTISTI

Geografo, giornalista e patriota italiano

α 4 febbraio 1875 ω 12 luglio 1916

ALICE COOPER

Cantante rock statunitense

α 4 febbraio 1948

CHARLES LINDBERGH

Aviatore statunitense

α 4 febbraio 1902 ω 26 agosto 1974

ROSA PARKS

Attivista statunitense

α 4 febbraio 1913 ω 24 ottobre 2005

JACQUES PRÉVERT

Poeta e sceneggiatore francese

α 4 febbraio 1900 ω 11 aprile 1977

GEORGE ROMERO

Regista statunitense

α 4 febbraio 1940 ω 16 luglio 2017

Deceduti il 4 febbraio:

AGA KHAN IV

Principe arabo, autorità religiosa e imprenditore

α 13 dicembre 1936 ω 4 febbraio 2025

