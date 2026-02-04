L’Effemeride Pisana del 4 febbraio 2026

Mercoledì 4 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:34 e tramonta alle 17:28, le ore di luce solare sono 9 e 54 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 344mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
San Giuseppe da Leonessa, frate cappuccino
Leonessa, Rieti, 8 gennaio 1556 – Amatrice, Rieti, 4 febbraio 1612
Patrono di Leonessa
Nasce a Leonessa, nel Reatino, l’8 gennaio 1556. Eufranio rimane orfano da piccolo e a sedici entra entra nel convento dei cappuccini di Assisi e a diciassette anni pronuncia i voti e prende il nome di Giuseppe. Ordinato sacerdote nel 1580 si dedica alla predicazione. Ma il suo sogno è la missione, sogno che si avvera quando, a trentun’anni, viene mandato a Costantinopoli dove i vescovi cattolici sono stati allontanati e i fedeli rimasti sono emarginati: a costoro i cappuccini danno assistenza. Ma Giuseppe si spinge oltre, cerca di parlare al sultano Murad III, prova a penetrare nel suo palazzo ma viene arrestato: Dopo essere stato legato ad una trave sotto la quale arde un fuoco per tre giorni, viene espulso dal Paese. Torna in Italia e riprende a fare il predicatore. In ogni paese che attraversa lascia un segno indelebile: a tal punto che nascono molte confraternite intitolate al suo nome. Muore ad Amatrice il 4 febbraio 1612 a seguito di una dolorosa malattia. È stato proclamato santo da Benedetto XIV nel 1746.
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale contro il cancro
Giornata internazionale della fratellanza umana
Giornata mondiale del leggere ad alta voce
Festa per l’indipendenza dello Sri Lanka
La citazione del giorno:
L’opinione pubblica? La più viziosa delle prostitute! (Honoré de Balzac)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
Incontro lo sguardo bello di una sconosciuta vorrei fermar la tristezza struggente IKARO
Questa non la sapevo:
L’antenato dell’arpa fu un arco da caccia
E’ accaduto il 4 febbraio nel mondo:
- 1169 – Un forte terremoto colpisce la costa ionica della Sicilia provocando decine di migliaia di vittime, soprattutto a Catania
- 1783 – Guerra d’indipendenza americana: il Regno Unito dichiara formalmente che cesserà le ostilità con gli Stati Uniti d’America
- 1789 – George Washington viene eletto all’unanimità come primo presidente degli Stati Uniti d’America dal Collegio Elettorale Statunitense
- 1792 – George Washington viene eletto all’unanimità per un secondo mandato come presidente degli USA
- 1857 – Hermann Schaaffhausen annuncia ufficialmente il ritrovamento di alcune strane ossa in una cava di Neandertal, vicino a Düsseldorf, appartenenti a un “uomo arcaico”, quello che oggi viene chiamato Uomo di Neandertal
- 1861 – A Montgomery (Alabama) i rappresentanti dei sette Stati secessionisti (Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sud e Texas) si incontrano per costituire gli Stati Confederati d’America
- 1862 – Viene fondata l’azienda di liquori Bacardi
- 1913 – Thubten Gyatso, tredicesimo Dalai Lama, dichiara l’indipendenza del Tibet
- 1924 – La prima edizione dei Giochi olimpici invernali si chiude a Chamonix, in Francia
- 1932 – A Lake Placid incominciano i III Giochi olimpici invernali
- 1936 – Il radio diventa il primo elemento radioattivo creato sinteticamente
- 1938 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Biancaneve e i sette nani, 1º Classico Disney; l’anteprima si era tenuta il 21 dicembre dell’anno precedente
- 1945
- Incomincia la Conferenza di Jalta, cui partecipano i capi alleati Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, e Iosif Stalin
- In Italia gli statunitensi iniziano una serie di incontri segreti con il comandante delle SS a Salò, generale Karl Wolff, che offre la resa dei tedeschi sulla base di reciproche garanzie
- 1948
- Ceylon (in seguito ribattezzata Sri Lanka) diventa indipendente all’interno del Commonwealth britannico
- Nino Bibbia, oro nello skeleton alle Olimpiadi di St. Moritz, è il primo campione olimpico italiano nella storia dei Giochi olimpici invernali
- 1957 – Lo USS Nautilus (SSN-571), il primo sommergibile a propulsione nucleare, percorre il suo 60.000º miglio nautico, raggiungendo la percorrenza del Nautilus descritto da Jules Verne nel suo romanzo Ventimila leghe sotto i mari
- 1966 – Viene soppresso l’Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum), un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica creato nel 1559 sotto Paolo IV per opera della Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione (o Sant’Uffizio)
- 1976
- Guatemala e Honduras vengono sconvolti da un terremoto che uccide più di 22000 persone
- Iniziano i XII Giochi olimpici invernali ad Innsbruck in Austria
- 1977 – Viene pubblicato Rumours, undicesimo album del gruppo rock anglo-americano Fleetwood Mac e uno degli album più venduti di tutti i tempi
- 1983 – Alle ore 17:45 viene scattata la prima foto del virus HIV da parte di Charles Dauguet, confermando la scoperta dell’origine infettiva dell’AIDS
- 1985 – Gli U2 tengono il loro primo concerto in Italia
- 1991 – I Queen pubblicano Innuendo, l’ultimo album prima della morte di Freddie Mercury
- 2004 – Il sito web Facebook viene aperto al pubblico
La frase del giorno di Frate Indovino:
Quando muovi i piedi o avanzi o retrocedi
CESARE BATTISTI
Geografo, giornalista e patriota italiano
α 4 febbraio 1875 ω 12 luglio 1916
ALICE COOPER
α 4 febbraio 1948
CHARLES LINDBERGH
α 4 febbraio 1902 ω 26 agosto 1974
ROSA PARKS
α 4 febbraio 1913 ω 24 ottobre 2005
JACQUES PRÉVERT
Poeta e sceneggiatore francese
α 4 febbraio 1900 ω 11 aprile 1977
GEORGE ROMERO
α 4 febbraio 1940 ω 16 luglio 2017
AGA KHAN IV
Principe arabo, autorità religiosa e imprenditore
α 13 dicembre 1936 ω 4 febbraio 2025
