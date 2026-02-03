Oscar Hiljemark: “Voglio verticalità e bravura nell’attaccare lo spazio. Dobbiamo creare le condizioni per salvarci”

Written by Antonio Tognoli• 8:23 pm• Pisa SC

PISA – A poche ore dal suo arrivo Oscar Hiljemark, nuovo tecnico del Pisa parla in una breve intervista ai canali societari.

L’OPPORTUNITA’. “Questa per me è una grande occasione – esordisce il tecnico svedese – il Pisa è un grande club, dobbiamo fare un grande lavoro assieme e creare le condizioni per salvarci“.

SULLA SUA CARRIERA. “Mi sono ritirato presto da calciatore per i troppi problemi fisici all’anca, poi ho fatto un po’ il vice allenatore, mi è piaciuto, cosi ho cominciato da solo – prosegue il tecnico svedese- con il mio staff abbiamo ratto un bel lavoro in Svezia. E adesso siamo qua“.

SUL MODO DI GIOCARE. “Tanta verticalità, bravura nell’attaccare lo spazio e curare bene la fase difensiva.“

SULLE POSSIBILITA’ DI SALVEZZA. “Siamo in una situazione di classifica delicata, ma dobbiamo fare un ottimo lavoro, perché la squadra è buona e parecchi giocatori hanno qualità”.

Last modified: Febbraio 4, 2026