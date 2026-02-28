L’Effemeride Pisana del 28 febbraio 2026

Written by Antonio Tognoli• 5:08 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Sabato 28 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7 e tramonta alle 18:01, le ore di luce solare sono 11 e 01 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 340mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

San Romano di Condat abate

La Vita Patrum Jurensium, scritta da un suo seguace, ci racconta che Romano per primo ebbe l’idea di isolarsi in prossimità delle foreste Giura. Per la sua fama, il vescovo Ilario di Besancon, lo ordinò sacerdote. Con il fratello Lupicino ed altri seguaci, Romano fondò un grande monastero a Condat, un secondo a Leuconne e un monastero femminile di clausura a le Beaume, di cui fu badessa una loro sorella. Mite e tollerante, la tradizione lo ricorda mentre abbraccia due poveri lebbrosi, che guariscono.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale degli ingoiatori di spade

Giornata della gara internazionale degli arrotolatori della lingua

Giorno globale dello scouse

Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle lesioni da sforzo ripetitivo

La citazione del giorno:

Per essere un leader di uomini bisogna voltar loro le spalle. (Havelock Ellis)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

“Andai nei boschi per succhiare tutto il nettare della vita… per non scoprire in punto di morte di non aver mai vissuto” S.D.P.E.

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

L’amore ti fa fare cose pazze. Io per esempio mi sono sposato. (Buddy Sorrel)

E’ accaduto il 28 febbraio nel mondo:

1525 – Il re azteco Cuauhtémoc viene fatto giustiziare all’alba da Hernán Cortés

1784 – John Wesley istituisce la Chiesa metodista

1854 – Il Partito Repubblicano viene fondato a Ripon, Wisconsin

1935 – Wallace Carothers prepara per la prima volta il nylon

1941 – Seconda guerra mondiale: si conclude con un netto fallimento l’Operazione Abstention, tentativo britannico di conquistare le isole italiane del Dodecaneso

1947 – Incidente di Taiwan: inizia una rivolta popolare contro la Repubblica di Cina

1954 – Viene messa in vendita la prima televisione a colori a New York

1960 – Si chiudono gli VIII Giochi olimpici invernali a Squaw Valley, California

1980 – L’Andalusia proclama la sua autonomia tramite un referendum

1983 – Viene trasmesso negli USA l’ultimo episodio di M*A*S*H, divenendo l’episodio televisivo più visto della storia, con un numero di spettatori superiore ai 100 milioni

1988: In Italia scoppia lo scandalo delle carceri d’oro A Calgary, in Canada, si chiudono i XV Giochi olimpici invernali

1991 – Si conclude la guerra del Golfo tra Iraq e Kuwait

1997 – Un terremoto nel nord dell’Iran provoca più di 3000 morti

2013 – Termina il pontificato di Benedetto XVI, primo papa a rinunciare al soglio pontificio in epoca moderna

La frase di oggi di Frate Indovino:

La troppa cortesia, fa creder che inganno ci sia

Questa non la sapevo:

Il Nicaragua è lo stato più vasto e meno popolato dell’America centrale

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Busone – pederasta

Nati il 28 febbraio:

MOISE KEAN

Calciatore italiano

α 28 febbraio 2000

CLARA PETACCI

Amante del Duce

α 28 febbraio 1912 ω 28 aprile 1945

NANNI SVAMPA

Cantante dialettale milanese

α 28 febbraio 1938 ω 27 agosto 2017

OLIVIERO TOSCANI

Fotografo italiano

α 28 febbraio 1942 ω 13 gennaio 2025

JOHN TURTURRO

Attore e regista statunitense

α 28 febbraio 1957

DINO ZOFF

Calciatore e allenatore italiano

α 28 febbraio 1942

Deceduti il 28 febbraio:

DON CARLO GNOCCHI

Sacerdote cattolico italiano, beato

α 25 ottobre 1902 ω 28 febbraio 1956

HENRY JAMES

Scrittore e critico letterario statunitense naturalizzato inglese

α 15 aprile 1843 ω 28 febbraio 1916

