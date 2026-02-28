L’Effemeride Pisana del 28 febbraio 2026

Sabato 28 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7 e tramonta alle 18:01, le ore di luce solare sono 11 e 01 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 340mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
San Romano di Condat abate
La Vita Patrum Jurensium, scritta da un suo seguace, ci racconta che Romano per primo ebbe l’idea di isolarsi in prossimità delle foreste Giura. Per la sua fama, il vescovo Ilario di Besancon, lo ordinò sacerdote. Con il fratello Lupicino ed altri seguaci, Romano fondò un grande monastero a Condat, un secondo a Leuconne e un monastero femminile di clausura a le Beaume, di cui fu badessa una loro sorella. Mite e tollerante, la tradizione lo ricorda mentre abbraccia due poveri lebbrosi, che guariscono.
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale degli ingoiatori di spade
Giornata della gara internazionale degli arrotolatori della lingua
Giorno globale dello scouse
Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle lesioni da sforzo ripetitivo
La citazione del giorno:
Per essere un leader di uomini bisogna voltar loro le spalle. (Havelock Ellis)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
“Andai nei boschi per succhiare tutto il nettare della vita… per non scoprire in punto di morte di non aver mai vissuto” S.D.P.E.
Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):
L’amore ti fa fare cose pazze. Io per esempio mi sono sposato. (Buddy Sorrel)
E’ accaduto il 28 febbraio nel mondo:
- 1525 – Il re azteco Cuauhtémoc viene fatto giustiziare all’alba da Hernán Cortés
- 1784 – John Wesley istituisce la Chiesa metodista
- 1854 – Il Partito Repubblicano viene fondato a Ripon, Wisconsin
- 1935 – Wallace Carothers prepara per la prima volta il nylon
- 1941 – Seconda guerra mondiale: si conclude con un netto fallimento l’Operazione Abstention, tentativo britannico di conquistare le isole italiane del Dodecaneso
- 1947 – Incidente di Taiwan: inizia una rivolta popolare contro la Repubblica di Cina
- 1954 – Viene messa in vendita la prima televisione a colori a New York
- 1960 – Si chiudono gli VIII Giochi olimpici invernali a Squaw Valley, California
- 1980 – L’Andalusia proclama la sua autonomia tramite un referendum
- 1983 – Viene trasmesso negli USA l’ultimo episodio di M*A*S*H, divenendo l’episodio televisivo più visto della storia, con un numero di spettatori superiore ai 100 milioni
- 1988:
- In Italia scoppia lo scandalo delle carceri d’oro
- A Calgary, in Canada, si chiudono i XV Giochi olimpici invernali
- 1991 – Si conclude la guerra del Golfo tra Iraq e Kuwait
- 1997 – Un terremoto nel nord dell’Iran provoca più di 3000 morti
- 2013 – Termina il pontificato di Benedetto XVI, primo papa a rinunciare al soglio pontificio in epoca moderna
La frase di oggi di Frate Indovino:
La troppa cortesia, fa creder che inganno ci sia
Questa non la sapevo:
Il Nicaragua è lo stato più vasto e meno popolato dell’America centrale
Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):
Busone – pederasta
MOISE KEAN
α 28 febbraio 2000
CLARA PETACCI
α 28 febbraio 1912 ω 28 aprile 1945
NANNI SVAMPA
α 28 febbraio 1938 ω 27 agosto 2017
OLIVIERO TOSCANI
α 28 febbraio 1942 ω 13 gennaio 2025
JOHN TURTURRO
α 28 febbraio 1957
DINO ZOFF
Calciatore e allenatore italiano
α 28 febbraio 1942
DON CARLO GNOCCHI
Sacerdote cattolico italiano, beato
α 25 ottobre 1902 ω 28 febbraio 1956
HENRY JAMES
Scrittore e critico letterario statunitense naturalizzato inglese
α 15 aprile 1843 ω 28 febbraio 1916
