L’Effemeride Pisana del 24 ottobre 2025

di Leonardo Miraglia

Venerdì 24 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:42 e tramonta alle 18:22, le ore di luce solare sono 10 e 40 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 246mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata delle Nazioni Unite

Giornata globale dello champagne

Giornata mondiale dello sviluppo dell’informazione

Giornata mondiale della polio

Giornata mondiale della trippa

Giorno dell’indipendenza dello Zambia

Santo del giorno:

Sant’Antonio María Claret y Clará, vescovo e fondatore

Protettore dei claretiani

Sallent, Catalogna, Spagna, 23 dicembre 1807 – Fontfroide, Francia, 24 ottobre 1870

Una figura del secolo XIX al cui nome è tuttora legata una congregazione religiosa diffusa in tutti i continenti, quella dei Missionari del Cuore Immacolato di Maria, detti appunto Clarettiani. Di origine catalana, appena ordinato sacerdote Claret si reca a Roma, a Propaganda Fide, per essere inviato missionario. Ma la salute precaria lo costringe a tornare in patria. Così per sette anni si dedica alla predicazione delle missioni popolari tra la Catalogna e le Isole Canarie. È tra i giovani raggiunti in questa attività apostolica che nasce l’idea della congregazione. Nel 1849 viene nominato arcivescovo di Santiago di Cuba. Morirà il 24 ottobre 1870.

Onomastici del giorno:

Glauco, Raffaele, Raffaella, Raffaello

E’ accaduto il 24 ottobre:

  • 1857 – In Inghilterra viene fondato lo Sheffield Football Club, la squadra attiva più antica del mondo
  • 1917 – Prima guerra mondiale: inizia la battaglia di Caporetto
  • 1918 – Prima guerra mondiale: inizia la battaglia di Vittorio Veneto. Dopo aver arrestato l’avanzata delle truppe austro-ungariche durante la prima battaglia del Piave, l’esercito italiano lanciò una controffensiva che segnò la fine della guerra sul fronte italiano
  • 1922 – A Napoli si tenne il raduno di camicie nere che doveva servire da “prova generale” per la futura Marcia su Roma
  • 1929 – Giovedì nero: crollo della Borsa di Wall Street
  • 1945 – Viene ratificato dai paesi firmatari lo Statuto delle Nazioni Unite dando così vita alle Nazioni Unite
  • 1956 – L’Unione Sovietica invade l’Ungheria
  • 1958 – Per la prima volta ha successo un massaggio cardiaco esterno, eseguito su una donna in arresto cardiaco dopo essere stata operata per un difetto atrioventricolare
  • 1964 – La Rhodesia Settentrionale ottiene l’indipendenza dal Regno Unito sotto il nome di Zambia (La Rhodesia Meridionale resta una colonia)
  • 1980 – Il governo polacco legalizza il sindacato Solidarność
  • 2003 – L’aereo di linea supersonico Concorde effettua il suo ultimo volo di linea da New York a Londra

Frase del giorno di Frate Indovino:

Dio veglia accanto a qualsiasi pianto

Nati il 24 ottobre:

BOB KANE

Bob Kane

Fumettista statunitense, padre di Batman

α 24 ottobre 1916  ω 3 novembre 1998

F. MURRAY ABRAHAM

F. Murray Abraham

Attore statunitense

α 24 ottobre 1939

RICCARDO ROSSI

Riccardo Rossi

Attore e personaggio tv italiano

α 24 ottobre 1962

Deceduti il 24 ottobre:

LÁSZLÓ BÍRÓ

László Bíró

Inventore della penna a sfera, giornalista ungherese

α 29 settembre 1899  ω 24 ottobre 1985

CHRISTIAN DIOR

Christian Dior

Stilista francese

α 21 gennaio 1905  ω 24 ottobre 1957

BRUNO LAUZI

Bruno Lauzi

Cantautore italiano

α 8 agosto 1937  ω 24 ottobre 2006

ROSA PARKS

Rosa Parks

Attivista statunitense

α 4 febbraio 1913  ω 24 ottobre 2005

GENE RODDENBERRY

Gene Roddenberry

Sceneggiatore statunitense

α 19 agosto 1921  ω 24 ottobre 1991

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

