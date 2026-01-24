L’Effemeride Pisana del 24 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:22 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Sabato 24 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:43 e tramonta alle 17:15, le ore di luce solare sono 9 e 32 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 333mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa

Thorens, Savoia, 21 agosto 1567 – Lione, Francia, 28 dicembre 1622

Protettore dei giornalisti, autori, scrittori, sordomuti, della stampa cattolica

Patrono di Piemonte, Inverso Pinasca, Champdepraz

Nel 1567, nel Castello di Sales, a Thorens, in Alta Savoia (Francia), nasce il primo figlio della famiglia dei nobili di Boisy. Lo chiamano Francesco. Il bambino è intelligente, buono, simpatico. Il padre ripone in lui tante speranze: una carriera brillante come avvocato e politico, un matrimonio prestigioso. Francesco si laurea in giurisprudenza a Padova, ma non ha nessuna intenzione di praticare la professione forense. Vuole essere un sacerdote. Il padre accetta la vocazione del figlio che diventa prete e, poi, vescovo di Ginevra (1602), in un momento in cui la Chiesa subisce l’allontanamento di una parte dei suoi fedeli. La città svizzera è, infatti, abitata dai riformatori protestanti, ispirati da Giovanni Calvino. Così il vescovo cattolico deve trasferire la sua sede nella vicina Annecy, suggestiva città francese adagiata sulle rive di un lago, considerata la “Venezia delle Alpi”. Francesco si distingue per la sua capacità di dialogare con i protestanti calvinisti. Grazie alle sue doti di persuasione, sia con la predicazione, sia con la parola scritta, Francesco riesce a far rientrare nel Cattolicesimo migliaia di calvinisti. E per arrivare a contattare più persone possibili si inventa un nuovo mezzo di comunicazione di massa: il manifesto. Scrive foglietti e li fa stampare in tanti esemplari, poi li attacca sui muri o li fa scivolare sotto le porte di casa. Per questo motivo Francesco di Sales è considerato il patrono dei giornalisti, degli scrittori cattolici, della stampa cattolica e dei mass media. Le sue parole semplici, che spiegano l’amore di Dio, si rivolgono sia agli umili, sia all’alta società, sia ai laici che agli uomini di Chiesa. Nel 1610, assieme alla baronessa Giovanna Francesca de Chantal (futura santa) fonda l’Ordine della Visitazione di Santa Maria (monache senza obbligo di clausura, al servizio dell’evangelizzazione e della carità verso i poveri e gli ammalati). Il vescovo scrive oltre duemila lettere e alcuni libri tra i quali Introduzione alla vita devota e Trattato dell’amore di Dio. Alla sua figura si è ispirato San Giovanni Bosco, fondatore della Famiglia Salesiana. Francesco di Sales muore a Lione (Francia) il 28 dicembre 1622.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale dell’educazione

La citazione del giorno:

I superiori che diventano umani mi hanno sempre fatto spavento. (Heinrich Boll)

E’ accaduto il 24 gennaio nel mondo:

1110 – Reconquista: battaglia di Valtierra, vittoria cruciale di Alfonso il Battagliero sull’emiro musulmano di Saragozza

1536 – Enrico VIII d’Inghilterra subisce un incidente durante una giostra, provocando una lesione cerebrale che secondo gli storici potrebbe aver influenzato il suo successivo comportamento

1848 – Corsa all’oro californiana: James W. Marshall trova l’oro a Sutter’s Mill, nei pressi di Sacramento

1888 – Jacob L. Wortman brevetta il nastro della macchina da scrivere

1908 – Robert Baden-Powell dà il via al movimento scout

1962 – Brian Epstein firma il contratto per fare da manager ai Beatles

1966 – Indira Gandhi viene eletta primo ministro dell’India

1972 – Shōichi Yokoi, un soldato giapponese della seconda guerra mondiale, viene scoperto a Guam

1984 – Viene messo in vendita il primo Apple Macintosh

1998 – Papa Giovanni Paolo II arriva in visita a Cuba

La frase del giorno di Frate Indovino:

Cuore contento non sente stento

Nati il 24 gennaio:

ADRIANO

Imperatore romano

α 24 gennaio 76 ω 10 luglio 138

JOHN BELUSHI

Attore e cantante statunitense

α 24 gennaio 1949 ω 5 marzo 1982

ERNEST BORGNINE

Attore statunitense

α 24 gennaio 1917 ω 8 luglio 2012

FARINELLI

Cantante lirico italiano

α 24 gennaio 1705 ω 16 settembre 1782

SHARON TATE

Attrice statunitense

α 24 gennaio 1943 ω 9 agosto 1969

Deceduti il 24 gennaio:

GIANNI AGNELLI

Industriale italiano

α 12 marzo 1921 ω 24 gennaio 2003

CALIGOLA

Terzo imperatore romano

α 31 agosto 12 ω 24 gennaio 41

WINSTON CHURCHILL

Statista inglese, premio Nobel

α 30 novembre 1874 ω 24 gennaio 1965

RON HUBBARD

Scrittore statunitense, fondatore di Scientology

α 13 marzo 1911 ω 24 gennaio 1986

AMEDEO MODIGLIANI

Pittore e scultore italiano

α 12 luglio 1884 ω 24 gennaio 1920

SAN MATTEO

Santo, apostolo ed evangelista

α Anno di nascita: 3 A.C. ω 24 gennaio 70

