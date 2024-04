L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 5:19 pm• Pisa, Cultura

di Leonardo Miraglia

L’alba è alle 6:38, il tramonto alle 19:58

Il santo del giorno:

Sant’ Ermenegildo Principe visigoto, martire

morto a Tarragona, Spagna, 13 aprile 585

Patrono: Spagna

Emblema: Palma

Martirologio Romano: A Tarragona in Spagna, sant’Ermenegildo, martire, che, figlio di Leovigildo re dei Visigoti seguace dell’eresia ariana, si convertì alla fede cattolica per opera del vescovo san Leandro; rinchiuso in carcere per essersi ribellato alla volontà del padre rifiutandosi di ricevere la comunione da un vescovo ariano nel giorno della solennità di Pasqua, per ordine del padre stesso morì sotto un colpo di scure.

Significato del nome:

Ermenegildo: dono del dio Irmin, dal tedesco

Nella storia di Pisa:

13 aprile 1214, Pisani e Veneziani conquistano Costantinopoli.

E’ accaduto il 13 aprile:

1204 – Costantinopoli capitola all’assedio posto dalle milizie della 4ª crociata

1361 – Galeazzo II Visconti fonda l’Università degli Studi di Pavia su decreto dell’imperatore Carlo IV di Lussemburgo

1612 – Miyamoto Musashi sconfigge Sasaki Kojirō nell’isola di Funa-jima

1769 – James Cook arriva a Tahiti dopo un viaggio di oltre un anno dall’Inghilterra

1777 – Rivoluzione americana: gli statunitensi sono sconfitti dai britannici nella battaglia di Bound Brook, in New Jersey

1791 – Rivoluzione francese: papa Pio VI dichiara non dovuto il giuramento di fedeltà di preti e religiosi al regime

1796 – Le truppe asburgiche, insieme a quelle piemontesi si scontrano a Millesimo contro le truppe francesi del generale Napoleone Bonaparte; l’esercito francese non ottiene una netta vittoria sul campo di battaglia, tuttavia riesce a dividere le due forze avversarie decretando così la fine della loro collaborazione bellica

1829 – Atto di emancipazione: il Parlamento inglese accorda la libertà di religione al cattolicesimo romano

1848 – Il parlamento siciliano decreta la decadenza dei Borbone delle Due Sicilie dal trono dell’isola

1863 – In esilio volontario sull’isola di Caprera, a nord della Sardegna, il generale Giuseppe Garibaldi riceve 37 visitatori mentre è ancora costretto a letto dalla ferita alla gamba

1870 – Viene fondato il Metropolitan Museum of Art di New York

1919 – Massacro di Amritsar: India, il generale inglese Reginald Dyer, al comando di truppe britanniche e Gurkha fa aprire il fuoco contro la folla durante una manifestazione nell’Amritsar, causando 379 morti ed oltre 1000 feriti

1941 – Seconda guerra mondiale: viene firmato a Mosca il Patto di non aggressione tra URSS e Giappone

1943 – Seconda guerra mondiale: Radio Berlino annuncia il ritrovamento di fosse comuni nelle foreste di Katyn presso Smolensk, in URSS; anni dopo si confermerà trattarsi di circa 15000 ufficiali polacchi uccisi dalla polizia segreta di Stalin

1960 – Gli USA lanciano il Transit 1-B

1970 – Esplosione di un serbatoio di ossigeno a bordo dell’Apollo 13

1972 – Guerra del Vietnam: comincia la battaglia di An Loc

1975 – Comincia la guerra civile libanese

1986 – Papa Giovanni Paolo II visita il Tempio Maggiore di Roma: è la prima volta nella storia che un papa entra in una sinagoga

1987 – Portogallo e Cina firmano un trattato secondo cui Macao sarebbe tornato alla Cina nel 1999

1990 – Unione Sovietica: in linea con la Perestrojka, Michail Gorbačëv ammette la verità sul Massacro di Katyn’

1997 – Tiger Woods diventa il golfista più giovane a vincere il The Masters

2017 Gli USA lanciano la più grande arma non-nucleare nella provincia di Nangarhar in Afghanistan

2019 – Allo Spazioporto di Mojave viene effettuato il primo volo dello Scaled Composites Stratolaunch, l’aereo con la più grande apertura alare di sempre

Nati il 13 aprile:

Samuel Beckett

Scrittore e drammaturgo irlandese, premio nobel

13 aprile 1906 – 22 dicembre 1989

Butch Cassidy

Famigerato bandito statunitense

13 aprile 1866 – 6 novembre 1908

Lodovica Comello

Cantante, attrice e conduttrice tv italiana

13 aprile 1990

Caterina de’ Medici

Aristocratica fiorentina, regina consorte di Francia

13 aprile 1519 – 5 gennaio 1589

Thomas Jefferson

Terzo Presidente degli Stati Uniti d’America

13 aprile 1743 – 4 luglio 1826

Garri Kasparov

Scacchista e attivista politico russo

13 aprile 1963

Antonio Meucci

Inventore italiano del telefono

13 aprile 1808 – 18 ottobre 1889

Il proverbio del 13 aprile:

Aprile, dolce dormire

