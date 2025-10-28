BiancoForno: dopo 14 anni di stallo con la CGIL, la CISL riporta il dialogo e ottiene risultati per 180 lavoratori e tutto l’indotto

Written by admin• 11:38 am• Calcinaia, Attualità, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

CALCINAIA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di FAI CISL Toscana e FELSA CISL Toscana.

Vertenza BiancoForno: la CISL riporta dialogo e risultati dopo 14 anni di fallimenti e conflitti

Nella vertenza che coinvolge la BiancoForno S.p.A. di Fornacette (PI) — con 180 dipendenti e un intero indotto territoriale — la FAI CISL e la FELSA CISL riportano finalmente al centro ciò che è mancato per troppo tempo: dialogo, concretezza e responsabilità.

Mentre altri scelgono la strada dello scontro e della contrapposizione, la CISL punta al confronto costruttivo per restituire ai lavoratori ciò che meritano: risultati concreti, non slogan o propaganda.

Dopo 14 anni di gestione CGIL fondata sul muro contro muro, il bilancio è evidente: nessun miglioramento reale per i lavoratori, aziende in crisi e una vertenza che ha più volte rischiato di far saltare la produzione. La politica dello scontro, dei ricorsi legali e delle piazze vuote ha prodotto soltanto isolamento e sfiducia.

Come commentano amaramente molti lavoratori:

“Quando entrano in campo gli avvocati, significa che il sindacato ha fallito.”

Il cambio di passo è arrivato con il recente incontro tra FAI e FELSA CISL e il Comune di Calcinaia, guidato dal sindaco Cristiano Alderigi, che ha proposto l’istituzione di un tavolo locale stabile con la partecipazione di CISL e CGIL. Un gesto di responsabilità che apre una fase nuova, con il Comune come garante di trasparenza e dialogo, per evitare nuovi blocchi e fughe in avanti.

La CISL è stata chiara: per riaprire il confronto serve sospendere lo stato di agitazione.

“Non si può andare a un tavolo di pace con il mitra in mano,”

ha dichiarato la FAI CISL, sottolineando come l’agitazione permanente promossa dalla CGIL serva solo ad alimentare tensione, non a tutelare i lavoratori.

Intanto, i risultati non mancano: grazie all’azione di FAI e FELSA CISL sono arrivati accordi sugli orari di lavoro, sui buoni pasto e sul riconoscimento dell’anzianità per i lavoratori in somministrazione, oltre al reintegro di una dipendente sospesa. Tutto ottenuto senza striscioni né minacce, ma con serietà e competenza sindacale.

“La priorità oggi è salvaguardare i posti di lavoro e restituire serenità ai 180 dipendenti e all’indotto,”

dichiarano FAI CISL e FELSA CISL.

“La CGIL deve decidere se continuare con l’ostruzionismo che ha prodotto solo danni o se sedersi finalmente al tavolo con senso di responsabilità. Noi siamo pronti a trattare, loro preferiscono litigare: la differenza è tutta qui.”

Dialogo, non ideologia. Risultati, non proclami.

