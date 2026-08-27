Le squadre giovanili del Pisa Sc illuminano la “Notte dello Sport” in Piazza Garibaldi a Casciana Terme

Written by Redazione• 4:24 pm• Casciana Terme Lari, Pisa SC

CASCIANA TERME LARI– Un appuntamento che unisce il calcio giovanile professionistico, il riconoscimento degli sportivi del Comune e l’intrattenimento, in un’unica serata sotto le stelle nel centro del paese. Casciana Terme si prepara a vivere la “Notte dello Sport”, l’evento in programma martedì 1° settembre alle ore 21.15 in Piazza Garibaldi, pensato per celebrare lo sport del territorio e le sue eccellenze.

L’evento prenderà il via con la presentazione delle squadre giovanili del Pisa Sc, che porteranno in piazza sei formazioni tra settore maschile e femminile: per il settore maschile la squadra Primavera, Under 17 e Under 16, mentre per il settore femminile saranno presentate Primavera, Under 17 e Under 15. Un’occasione per il pubblico di conoscere da vicino i giovani atleti e le atlete che rappresentano il club nerazzurro nelle rispettive categorie.

Durante la presentazione delle squadre, la serata prevede la premiazione dei protagonisti dello sport locale, un riconoscimento voluto per valorizzare l’impegno di atlete, atleti, società e realtà sportive che nell’ultimo anno si sono distinti sul territorio di Casciana Terme Lari: Enea Puccioni (calcio), Edoardo Bendinelli (fisioterapista di Fernando Alonso), Alberto Cappello (runner), Filippo Calloni (nuoto), Manuel Pieri (pugile), Lorenzo Zarra (ballerino), Berserker (volley femminile), Circolino (Amatori calcio), Giada Turelli, Federica Terreni, Benedetta Terreni, Erika Meini, Giulia Bracaloni e Lara Bottoni, (ginnastica artistica).

Ad accompagnare la serata sarà la musica dal vivo di Andrea Caciolli, mentre la conduzione sarà affidata a Eva Marcello, giornalista sportiva di 50 Canale, che guiderà il pubblico in un clima di festa aperto a tutta la comunità.

La “Notte dello Sport” è promossa dal Comune di Casciana Terme Lari con la collaborazione della Pro Loco Casciana Terme e delle Terme di Casciana, a conferma dell’attenzione dell’amministrazione verso lo sport come strumento di aggregazione, crescita e promozione del territorio.

«Questa è una serata dedicata allo sport e soprattutto ai giovani, per valorizzare le eccellenze sportive del territorio che si sono distinte nel corso di quest’anno e presentare i ragazzi e le ragazze che praticano sport a livello professionistico: giovani talenti che rappresentano un esempio e uno stimolo per tutti le ragazze/i. Un appuntamento che rafforza anche il rapporto di collaborazione e amicizia tra il Pisa Sporting Club e il nostro territorio, dove da sempre sono numerosi gli appassionati dei colori nerazzurri.Lo sport è passione, impegno e crescita: valorizzare i nostri giovani significa investire nel futuro della comunità» – dichiara l’assessore allo Sport Enrico Fatticcioni.

Last modified: Agosto 27, 2026