Edilizia popolare, nuovi lavori in via Merlo: investimento complessivo da 687mila euro

Written by Redazione• 4:20 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Prenderà il via nei prossimi giorni il secondo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica di via Merlo, a Pisa. L’intervento riguarda il rifacimento delle coperture piane a terrazza e delle opere accessorie sulle parti condominiali degli immobili ai civici 16, 18, 20, 28, 30 e 32.

I lavori, affidati ad Apes e finanziati dal Comune di Pisa con risorse proprie, hanno un valore di 390.299,75 euro e serviranno a risolvere le problematiche legate alle infiltrazioni d’acqua segnalate negli anni dagli assegnatari.

Un primo lotto, del valore di 296.841,70 euro, era già stato affidato a giugno. Con il nuovo intervento, l’investimento complessivo sulle coperture degli edifici ERP di via Merlo sale quindi a circa 687mila euro.

Il piano di manutenzione straordinaria proseguirà entro la fine dell’anno anche a Sant’Ermete. In via Galluzzi 7-9-11 è prevista la sostituzione degli infissi di 16 alloggi ERP, per un investimento di 300mila euro, mentre in via Emilia 242 saranno rifatte le facciate est e ovest dell’edificio “Apes 39”, per 320mila euro. Il quadro economico complessivo dei due interventi ammonta a 620mila euro.

«Prosegue il piano di manutenzione e riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Pisa, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la vivibilità e la qualità abitativa degli immobili ERP – dichiara l’assessore alle Politiche abitative Giovanna Bonanno –. Per questi interventi abbiamo stanziato complessivamente 1,3 milioni di euro, risorse importanti che consentiranno di assicurare ai cittadini condizioni abitative dignitose e sicure».

I lavori saranno realizzati da Apes, soggetto gestore del patrimonio ERP e attuatore delle opere. «In questi anni – conclude Bonanno – abbiamo destinato risorse importanti alle politiche abitative, investendo oltre 60 milioni di euro nell’edilizia residenziale pubblica, tra costruzione di nuovi edifici, recupero degli alloggi di risulta e manutenzione e riqualificazione di quelli esistenti».

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Agosto 27, 2026