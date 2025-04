Le finali nazionali di Conference U19 Eccellenza di Basket a Calcinaia

Written by admin• 6:40 pm• Calcinaia, Pisa, Sport

CALCINAIA – La FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ha assegnato al Basket Calcinaia l’organizzazione delle Finali Nazionali di Conference Under 19 Eccellenza di Basket.

Si tratta di un evento importante nel mondo del basket che vedrà, nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 aprile, sfidarsi sul parquet della nuova struttura di Calcinaia (Località Fornacette) 8 tra le migliori formazioni U19 eccellenza italiane per la conquista delle due posizioni che consentiranno ai vincitori di accedere alle finali nazionali di Roma in programma a fine mese.

È veramente un onore per la nostra associazione poter ospitare, come organizzatori, un evento di portata nazionale cui parteciperanno le massime autorità regionali e nazionali della Pallacanestro insieme ai tecnici nazionali. Ovviamente cercheremo di fare il massimo per ricambiare la fiducia riposta in noi dalle strutture federali nazionali cercando di dare il massimo risalto all’evento e impegnandoci al massimo nell’organizzazione. Oltre al Presidente Regionale FIP, Massimo Faraoni, ci hanno informato della loro presenza il Responsabile Nazionale Settore Giovanile Julio Trovato e l’allenatore della Nazionale Italiana Under 18 di Basket Marco Sodini.

L’evento avrà anche una importante ricaduta economica positiva sul territorio di Calcinaia e della Valdera perché gli staff delle otto società partecipanti provenienti da tutta Italia insieme a una rappresentativa tecnica e dirigenziale della FIP, alloggeranno già dalla domenica sera e fino al martedì in strutture ricettive del territorio.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta sui canali di streaming della FIP portando così il nome di Calcinaia tra gli appassionati di basket (e non solo) di tutta Italia. Una occasione importante per mostrare la nuova struttura a tutto il mondo sportivo italiano.

Le squadre partecipanti saranno le seguenti: Pallacanestro Brescia, Pallacanestro Reggiana, Napoli Basket, Varese Academy Basketball, Gran Torino, Stella Azzurra Roma, B.S.L. San Lazzaro Bologna, VL Pesaro.

Il calendario dell’evento prevede:

13/4 Arrivo di alcune rappresentative nel pomeriggio, breve seduta di allenamento

14/4 Allenamenti delle squadre presso il Palazzetto di Fornacette dalle 9 alle 13

14/4 Partite ad eliminazione diretta alle ore 14, 16, 18 e 20

15/4 Finali per decretare le due finaliste nazionali ore 15 e 17

Last modified: Aprile 8, 2025