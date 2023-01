La Valgraziosa inserita tra le città dell’olio

Scritto da admin• 12:52 pm• Calci, Attualità, Tutti

PISA – Il direttivo nazionale dell’Associazione nazionale Città dell’Olio ha accolto, nell’assemblea di venerdì scorso, la richiesta di adesione avanzata dal Comune di Calci, richiesta che era stata formalizzata da parte del sindaco a seguito di un voto unanime del consiglio comunale.



A breve, dunque, come primo passaggio di una collaborazione che sarà importante per creare nuove opportunità di visibilità per il territorio calcesano e per il suo prodotto d’eccellenza, l’olio, l’associazione fornirà due cartelli stradali ufficiali che qualificheranno Calci quale “Città dell’Olio” e daranno il benvenuto a turisti e visitatori nelle due principali vie di accesso alla Valgraziosa.

“L’auspicio e la convinzione – ha ribadito il sindaco Massimiliano Ghimenti in consiglio comunale – è che l’inserimento di Calci nelle Città dell’Olio porti benefici in termini di visibilità e valorizzazione del territorio, sia per la produzione olivicola locale sia più in generale in chiave turistica”.

Fondata a Larino (Campobasso) nel 1994, l’associazione delle Città dell’Olio riunisce i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i Gal (Gruppi di Azione Locale) e i Parchi di quei territori nei quali si producono oli e che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine. Nello specifico, l’Associazione ha tra i suoi compiti principali: divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

Grazie a questa adesione del Comune, quindi, nei prossimi anni saranno possibili occasioni nuove per il territorio e per l’economia locale, quali passeggiate organizzate alla scoperta della Valgraziosa, inserimento in materiale turistico-promozionale, collaborazioni per la Festa dell’Olio, interscambio di buone prassi e diverse altre opportunità.

