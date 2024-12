La serie BKT torna in campo con la prima di ritorno che chiude il 2024

Written by admin• 12:04 pm• Pisa SC

Apre Cremonese – Brescia, chiude Sampdoria – Pisa

PISA – Archiviato il Girone di Andata nel segno di tre protagoniste assolute quali Sassuolo, Pisa e Spezia, ecco che il torneo cadetto conclude anche l’anno solare inaugurando il ritorno con un programma condensato nell’intera giornata di domenica 29 dicembre che, sulla falsariga di quanto avviene per la massima divisione, propone il derby Cremonese-Brescia alle 12:30,, per poi proseguire con cinque incontri alla ore 15, tre alle 16:15 e quindi concludersi alle 19.30 con la sfida fra Sampdoria e Pisa.

di Giovanni Manenti

(Foto Roberto Cappello)

Tocca pertanto al “Derby lombardo” fra Cremonese e Brescia aprire le ostilità in vista del ritorno, sfida che pone di fronte due fra le maggiori deluse della prima parte del Torneo, con i grigiorossi padroni di casa – indicati alla vigilia fra i pretendenti alla Promozione diretta e viceversa staccati di 11 punti dal secondo posto – chiamati ad un perentorio cambio di marcia ospitando peraltro un Brescia che non sembra aver trovato giovamento (tre pari in altrettanti incontri) dal cambio tecnico con Pier Paolo Bisoli ad aver sostituito Maran alla guida delle “Rondinelle”, per un match che rappresenta comunque un “Classico” e che negli ultimi sei precedenti da inizio nuovo Secolo non ha mai visto gli ospiti conquistare l’intera posta, ottenendo al massimo tre pareggi a fronte di altrettante sconfitte, mentra alla capolista Sassuolo, reduce dalla battuta d’arresto alla “Cetilar Arena” che ne ha interrotto una striscia positiva di ben 14 incontri, il calendario offre, ospitando al “Mapei Stadium” il Cosenza, l’opportunità di riprendere la marcia in vista dell’obiettivo annunciato di risalire immediatamente in Serie A, con la gara di domenica a rappresentare la prima volta in cui le due squadre si affrontano in terra emiliana.

Tra le altre gare delle ore 15 spicca l’insidiosa trasferta dello Spezia al “San Nicola” per affrontare un Bari reduce da tre sconfitte consecutive che hanno annullato la serie positiva che aveva consentito ai biancorossi pugliesi di raggiungere il quarto posto in Graduatoria, mentre per i bianconeri liguri vi è la necessità di non perdere ulteriore contatto con le prime due al vertice della Classifica, per una sfida che da inizio Millennio è andata in scena 9 volte con 4 successi dei padroni di casa e due degli ospiti, mentre i tre pareggi si sono verificati nelle ultime occasioni in cui le due formazioni si sono incontrate, così come cercherà di proseguire nella sua rincorsa alla Zona Playoff il Modena ospitando al “Braglia” il SudTirol, con i “Canarini” a vantare attualmente la miglior striscia di imbattibilità costituite da 7 turni senza sconfitte da quando Mister Mandelli – che dovrà fare a meno di Palumbo, squalificato – si è seduto sulla panchina emiliana, mentre gli altoatesini sono chiamati a reagire alla battuta d’arresto interna con il Cittadella che li ha fatti nuovamente scivolare all’ultimo posto della Graduatoria, anche se gli unici due precedenti fra i Cadetti in terra emiliana li hanno visti in entrambi i casi uscire sconfitti .

Il programma delle ore 15 si conclude con un interessante confronto tra le due neopromosse Carrarese e Cesena, autentiche rivelazioni di questo Girone di Andata, con gli Apuani a cercare il sorpasso in Classifica con l’intenzione di sfruttare al massimo il vantaggio dello “Stadio dei Marmi”, dove sono sinora imbattuti (4 vittorie e 2 pari, 7 reti fatte ed una sola subita) da quando ne hanno ripreso possesso, con gli ultimi tre precedenti, tutti in Serie C, che vedono i padroni di casa aver collezionato una vittoria dopo due pareggi per 1-1, così come una sfida importante per puntellare la propria Classifica prima della sosta è quella che oppone al “Martelli” il Mantova alla Reggiana, con le due formazioni divise (23 punti a 21) da due lunghezze a favore dei padroni di casa – che devono peraltro fare a meno di due importanti pedine quali Brignani e Trimboli, appiedati dal Giudice Sportivo – ma con gli ospiti a poter sperare nella prosecuzione di una tradizione favorevole che nelle ultime due occasioni (entrambe in Serie C) li ha visti imporsi rispettivamente per 2-0 ad inizio ottobre 2015 e 3-2 a fine ottobre 2016, con in quest’ultimo caso a segno anche l’ex nerazzurro Paolo Rozzio.

La speranza di chiudere al meglio un anno quanto mai negativo porta il Frosinone, rinfrancato dal fondamentale successo di giovedì sulla Salernitana, ad affrontare in trasferta la Juve Stabia, ovvero la “regina delle neopromosse” dall’alto dei suoi 28 punti che le hanno garantito una insperata quinta posizione in Classifica e con l’intenzione di non “mollare la presa”, ancorché l’unico precedente fra le formazioni al “Romeo Menti” tra i Cadetti, risalente ad inizio dicembre 2019, abbia visto gli ospiti imporsi 2-0 grazie ai centri di Beghetto e Ciano, mentre sulla carta alquanto improbo appare il compito della Salernitana – una sola vittoria negli ultimi 10 turni, dove ha collezionato appena 7 punti sui 30 disponibili – impegnata sul campo di un Catanzaro viceversa in piena lotta per un posto nei Playoff, pur se nell’ultima occasione in cui le due squadre si sono incontrare al “Nicola Ceravolo” ad imporsi, a fine marzo 2015 in Serie C, siano stati gli ospiti per 2-1, con rete di Andrea Cristea nel recupero.

Il terzo match delle ore 17:15 tra Cittadella e Palermo propone ad entrambe le formazioni l’opportunità di poter mettere, in caso di vittoria, le basi per un Girone di ritorno in grado di raggiungere i rispettivi obiettivi, che, per i veneti padroni di casa – rinfrancati dalle due vittorie consecutive su Reggiana e SudTirol – sono costituiti dal centrare la nona salvezza consecutiva, mentre per i rosanero si tratta di conquistare una miglior posizione possibile nella griglia Playoff, in una sfida che nelle ultime sei occasioni andate in scena al “Tombolato” ha peraltro visto i granata vincere una sola volta, ovvero nella più recente a metà gennaio scorso, un 2.-0 a firma Pandolfi e Vita, per poi il compito di chiudere l’anno solare 2024 toccare al Pisa impegnato a Marassi contro una Sampdoria in forte crisi d’identità e che non vince da tre mesi esatti (1-0 al Mantova del 27 ottobre scorso …), con i nerazzurri a scendere altresì in campo a conoscenza dei risultati delle altre concorrenti per la Promozione diretta oltre a vantare una tradizione favorevole contro i blucerchiati al “Luigi Ferraris” tra i Cadetti, visto che nei cinque precedenti hanno collezionato quattro pareggi prima del successo per 2-0 a firma Tramioni ed Arena di fine agosto 2023.

Ore 12.30

Cremonese – Brescia

Ore 15

Bari – Spezia

Carrarese – Cesena

Mantova – Reggiana

Modena – SudTirol

Sassuolo – Cosenza

Ore 17.15

Catanzaro – Salernitana

Cittadella – Palermo

Juve Stabia – Frosinone

Ore 19.30

Sampdoria – Pisa

LA CLASSIFICA . Sassuolo 43; PISA 40; Spezia 38; Cremonese 29; Juve Stabia 28; Cesena 25; Catanzaro, Bari, Palermo. Modena, Carrarese 24; Mantova 23; Brescia 22; Reggiana 21; Sampdoria, Cittadella 20; Frosinone 19; Salernitana 18; Cosenza, SudTirol 17.

